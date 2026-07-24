Le marché mondial des smartphones pliables devrait croître de 21 % en 2026, selon les prévisions du cabinet Counterpoint Research. Cette accélération coïncide avec l’entrée d’Apple sur ce segment via son iPhone Ultra en septembre.

Apple s’installerait directement en deuxième position

Le simple fait qu’Apple prépare un smartphone pliable suffit à redistribuer les positions concurrentielles avant même la commercialisation de l’iPhone Ultra. Samsung restera le leader du marché, mais sa part devrait reculer, tandis que la concurrence se resserre sur le segment premium au format livre.

Les prévisions de Counterpoint Research placent l’iPhone Ultra à 25 % de parts de marché en 2026, propulsant Apple directement à la deuxième place du classement mondial des smartphones pliables. Ce positionnement immédiat illustre l’ampleur de la rupture anticipée : un fabricant qui n’a jamais vendu de pliable s’imposerait d’emblée devant des marques installées depuis plusieurs générations de produits.

Apple frapperait donc très fort dès le départ et la comparaison entre 2025 et 2026 montre l’ampleur du rééquilibrage :

Samsung : 40 % en 2025, contre 32 % prévus en 2026, tout en conservant la première place

40 % en 2025, contre 32 % prévus en 2026, tout en conservant la première place Apple : 25 % prévus en 2026

25 % prévus en 2026 Huawei : 30 % en 2025, contre 24 % prévus en 2026

30 % en 2025, contre 24 % prévus en 2026 Motorola : 12 % en 2025, contre 8 % prévus en 2026

12 % en 2025, contre 8 % prévus en 2026 Honor : 7 % en 2025, contre 3 % prévus en 2026

7 % en 2025, contre 3 % prévus en 2026 Autres marques : 11 % en 2025, contre 8 % prévus en 2026

Chaque acteur historique perd du terrain, sans exception, ce qui suggère que l’iPhone Ultra captera une base de clients chez tout le monde plutôt qu’une marque spécifique. Samsung conserve toutefois son leadership, porté notamment par le Galaxy Z Fold 8 annoncé cette semaine et son design inspiré d’un passeport, un choix qui entre en résonance avec les rumeurs entourant le futur smartphone pliable d’Apple.