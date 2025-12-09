L’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables avec l’iPhone Fold s’annonce comme un séisme industriel… c’est en tout cas ce qu’annonce le cabinet IDC. Dans son dernier rapport, IDC dit s’attendre une croissance de 30 % pour ce secteur l’année prochaine, révisant nettement à la hausse sa prévision antérieure de 6 %. Le moteur de ce bond ? Le lancement de l’iPhone pliable à l’automne 2026.

Apple frapperait fort dès le départ

Les projections d’IDC pour le premier iPhone pliable d’Apple sont ambitieuses. Malgré une arrivée tardive sur un marché vieux de sept ans, Apple devrait capter plus de 22 % des parts de marché en volume dès sa première année. Plus impressionnant encore, l’entreprise s’accaparerait 34 % de la valeur totale du secteur, une performance portée par un prix de vente estimé à 2 400 dollars.

Cette domination instantanée souligne à la fois le caractère encore confidentiel de la catégorie des smartphones pliables et de la capacité d’Apple à populariser un format avec un seul produit. Toutefois, le succès n’est pas garanti, comme l’ont rappelé les ventes décevantes du récent iPhone Air, d’autant que le prix élevé restera un frein majeur.

Si l’iPhone Fold attire tous les regards, la concurrence ne restera pas inactive en 2026. Samsung ouvrira le bal en début d’année avec le Galaxy Z Trifold, démocratisant l’innovation du pliage en trois volets auprès du grand public, dans la continuité du succès du Galaxy Z Fold 7.

De son côté, Huawei devrait connaître une forte accélération grâce à ses modèles sous HarmonyOS Next, dont les ventes pourraient presque doubler. L’année 2026 s’annonce donc charnière pour les téléphones pliables. À voir si Apple rencontrera un succès.