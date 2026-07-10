Apple TV va participer pour la première fois au célèbre Hall H de la Comic-Con de San Diego le 25 juillet, avec un panel de deux heures réunissant les stars de ses séries et films, marquant le retour du service de streaming après son absence lors de l’édition 2025.

Apple TV revient à la Comic-Con de San Diego

Ce panel réunira les équipes de cinq séries du catalogue d’Apple TV. Widow’s Bay (qui a obtenu 19 nominations aux Emmy Awards) partagera l’affiche avec Matchbox, porté par John Cena, ainsi qu’avec Mayday, dont Ryan Reynolds fait partie du casting sans que sa présence sur scène soit officiellement confirmée. Dark Matter et Silo complètent cette sélection, deux séries qui comptent parmi les programmes les plus suivis de la plateforme de streaming

La liste des participants comprend John Cena pour Matchbox. Il sera accompagné de Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson et Teyonah Parris. L’équipe de Dark Matter réunira Blake Crouch, Matt Tolmach, Jacquelyn Ben-Zekry, Joel Edgerton, Jennifer Connelly et Dayo Okeniyi, tandis que Mayday sera représenté par John Francis Daley et Jonathan Goldstein.

Silo mobilisera pour sa part un casting particulièrement dense, avec Graham Yost, Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins, Ashley Zukerman, Jessica Henwick et Alexandria Riley. L’ensemble des panels sera modéré par Josh Horowitz, connu pour son podcast consacré au cinéma et aux séries. Une avant-première de la saison 2 de Dark Matter est également programmée le vendredi 24 juillet, en amont du panel principal.

Au delà du panel, Apple TV proposera une installation immersive baptisée « Silo Experience », accessible du 24 au 26 juillet. Cette expérience permettra aux visiteurs de la Comic-Con de s’immerger physiquement dans l’univers de la série, un format de plus en plus prisé par les studios pour prolonger l’engagement des fans au delà du simple panel.

De possibles nouvelles annonces

Cette entrée dans le Hall H, considéré comme la salle la plus prestigieuse de la convention, marque une étape symbolique pour Apple TV dans sa quête de reconnaissance face aux studios historiques comme Disney ou Warner Bros. La diversité des programmes, entre comédie, thriller et science-fiction, illustre la volonté du service de streaming de démontrer l’étendue de son catalogue. Ce retour en force après une absence en 2025 de la Comic-Con de San Diego pourrait également servir de tremplin à des annonces inédites, que ce soit sur de nouvelles dates de sortie ou des premières images inédites.