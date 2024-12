Silo fait partie du top 10 des séries qui ont été les plus piratées en 2024. Il s’agit du seul programme d’Apple TV+ dans la liste, comme le révèle TorrentFreak.

Silo intéresse les pirates

Nous avons chaque année le droit à la liste des séries les plus piratées et la première place est occupée par House of the Dragon en 2024. C’était The Last of Us l’année dernière. Pour sa part, Silo est à la 7e place. Elle était à la 6e place l’an dernier. Il y avait également deux autres programmes d’Apple TV+ au classement, avec Monarch: Legacy of Monsters à la 7e place et Ted Lasso à la 10e place.

Voici le top 10 pour 2024 :

House of the Dragon (Max) The Boys (Amazon Prime Video) Shōgun (Disney+) Arcane (Netflix) The Penguin (Max) Fallout (Amazon Prime Video) Reacher (Amazon Prime Video) Silo (Apple TV+) Dune: Prophecy (Max) Halo (Paramount+)

Silo raconte l’histoire des 10 000 derniers habitants de la Terre, dont leur foyer, situé à un kilomètre de profondeur, les protège du monde extérieur toxique et mortel. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit et ceux qui tentent de le découvrir s’exposent à des conséquences fatales. Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure qui cherche des réponses au meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité, elle, le fera.

La saison 2 est en cours de diffusion sur Apple TV+, avec un nouvel épisode qui sortira demain. Le service de streaming a récemment renouvelé la série pour des saisons 3 et 4. La quatrième sera d’ailleurs la dernière.