Aujourd’hui a eu lieu l’annonce des nommés pour l’édition 2026 des Emmy Awards, l’équivalent des Oscars pour les séries et les émissions, et il se trouve qu’Apple TV a obtenu 87 nominations avec ses programmes. C’est un nouveau record pour la plateforme de streaming. Il y avait eu 81 nominations l’an dernier.

Pluribus, Margo a des problèmes d’argent, Widow’s Bay, Shrinking et Slow Horses sont les séries d’Apple TV avec le plus de nominations aux Emmy Awards 2026. Widow’s Bay, qui est une nouvelle série, a obtenu 19 nominations à elle toute seule. Pluribus, par le créateur de Breaking Bad, a obtenu 18 nominations.

Les cinq séries d’Apple TV ayant recueilli le plus grand nombre de nominations sont en lice pour le titre de meilleure série dans leurs catégories respectives. Elles ont également obtenu plusieurs nominations dans les catégories de meilleure actrice et meilleur acteur. Voici le détail :

Pluribus

Meilleure série dramatique

Meilleure actrice dans une série dramatique – Rhea Seehorn (Carol Sturka)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique – Carlos-Manuel Vesga (Manousos Oviedo)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique – Karolina Wydra (Zosia)

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique – Miriam Shor (Helen L. Umstead)

Meilleur acteur invité dans une série dramatique – Jeff Hiller (Larry)

Meilleur scénario pour une série dramatique

Meilleure réalisation pour une série dramatique

Margo a des problèmes d’argent

Meilleure série comique

Meilleure actrice dans une série comique – Elle Fanning (Margo Millet)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique – Nick Offerman, Jinx Millet)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique – Michelle Pfeiffer (Shyanne Millet)

Slow Horses

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans une série dramatique – Gary Oldman (Jackson Lamb)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique – Jack Lowden (River Cartwright)

Meilleur acteur invité dans une série dramatique – Jonathan Pryce (David Cartwright)

Meilleure réalisation pour une série dramatique

Meilleur scénario pour une série dramatique

Shrinking

Meilleure série comique

Meilleur acteur dans une série comique – Jason Segel (Jimmy Laird)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique – Jessica Williams (Gaby Evans)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique – Harrison Ford (Paul Rhoades)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique – Michael Urie (Brian Lorenzo)

Meilleur acteur invité dans une série comique – Brett Goldstein (Louis Winston)

Meilleur acteur invité dans une série comique – Michael J. Fox (Gerry)

Widow’s Bay

Meilleure série comique

Meilleur acteur dans une série comique – Matthew Rhys (Tom Loftis)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique – Dale Dickey (Rosemary)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique – Stephen Root (Wyck Crawford)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique – Kate O’Flynn (Patricia)

Meilleure actrice invitée dans une série comique – Betty Gilpin (Sarah Westcott Warren)

Meilleur acteur invité dans une série comique – Hamish Linklater (Richard Warren)

Meilleure réalisation pour une série comique

Meilleur scénario pour une série comique

Parmi les autres séries d’Apple TV nommées, il y a The Morning Show, Vrais voisins, faux amis, Murderbot : Journal d’un AssaSynth, Mr. Scorsese, Palm Royale et Monarch: Legacy of Monsters.

La cérémonie des Emmy Awards 2026, avec les résultats, aura lieu dans la nuit du 14 au 15 septembre à 2 heures du matin (heure française).