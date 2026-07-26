Apple lancera ses lunettes connectées à la fin 2027. Mais le vrai problème n’est pas la technologie, c’est la caméra intégrée et le respect de la vie privée. La société a fait de la confidentialité son argument de vente numéro un et entrer sur le terrain déjà occupé par Meta revient à prendre un risque direct pour sa réputation.

Le problème de la confidentialité avec les lunettes connectées

Les lunettes connectées d’Apple, qui ont pour nom de code N50, auront le droit à leur présentation lors de la conférence WWDC de juin 2027 avant une commercialisation prévue fin 2027. C’est un calendrier repoussé par rapport aux objectifs initiaux qui visaient une présentation à la fin de 2026 puis une commercialisation au de début 2027. Les lunettes embarqueront une intelligence artificielle capable d’analyser l’environnement pour gérer l’audio, Siri, la musique et les appels. Mais le défi va surtout concerner le respect de la vie privée.

Le problème, c’est la caméra. Des caméras intégrées à un objet porté sur le visage posent une question simple : êtes-vous filmé à votre insu ? Ce risque de cas d’utilisation abusive, avec enregistrement sans consentement, explique pourquoi les utilisateurs restent mal à l’aise avec les lunettes équipées de caméras.

Meta a popularisé cette catégorie de produit, mais traîne une réputation de confidentialité faible. L’entreprise a tenté de répondre au problème avec un indicateur lumineux censé mieux signaler quand la caméra est active, sans possibilité de le modifier. Apple a une stratégie pour y répondre.

La stratégie d’Apple face à Meta

Apple ne peut pas se permettre les mêmes erreurs et l’entreprise a positionné la vie privée comme sa priorité numéro un pour ce produit. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a testé des prototypes des fonctionnalités de confidentialité en conséquence : traitement des données directement sur l’appareil sans utilisation pour entraîner l’IA, sans reconnaissance faciale et sans analyse continue des environs. Le fabricant a aussi tiré une leçon de l’épisode Siri, où l’écoute des enregistrements par des employés avait fait scandale. Cette pratique ne sera pas reproduite ici.

Apple a déjà vécu ce type de problème avec les AirTags, détournés pour du pistage sans consentement, un précédent qui pèse sur la conception des lunettes connectées. Des restrictions d’usage existent déjà pour ce genre d’appareils dans certains lieux, comme les palais de justice, les casinos ou les écoles selon les pays. Mais même les protections ne suffisent pas.

Et si la solution était de supprimer la caméra ? Deux options radicales ont été envisagées chez Apple : des lunettes sans aucune caméra ou une caméra dédiée uniquement à l’IA, sans fonction d’enregistrement. Mais Apple n’ira probablement pas jusque là, l’entreprise cherchant surtout à attirer les développeurs pour créer un écosystème d’applications autour du produit. Les lunettes connectées s’inscriront dans une année 2027 chargée pour Apple, entre l’iPhone des 20 ans, le deuxième iPhone Ultra pliable et d’autres produits.