Le marché mondial des lunettes connectées a progressé de 139 % au second semestre de 2025 selon les données du cabinet Counterpoint Research. Une dynamique qui tombe à point nommé pour Apple, dont ses lunettes connectées sont en cours de développement.

La croissance est portée quasi exclusivement par l’intelligence artificielle. Les lunettes connectées dotées de capacités IA ont représenté 88 % des ventes totales sur la période, tandis que la demande pour les modèles audio classiques s’est tassée. Le marché opère donc une bascule nette vers les appareils IA, bien au-delà du simple accessoire audio.

Meta a renforcé sa domination sur ce segment au second semestre de 2025, portant sa part à 82 % à la faveur de nouveaux lancements de produits. Le groupe occupe les premières places du classement mondial des lunettes connectées les plus vendues, sans concurrent direct à ce stade.

Géographiquement, l’Amérique du Nord concentre 37 % des ventes mondiales sur la période, là où l’Europe de l’Ouest représente 30 %. La Chine, en revanche, recule à 6 % de part de marché, pénalisée par des lancements peu volumineux et une croissance fragmentée.

Les perspectives pour 2026 restent solides, soutenues par les plans d’expansion des acteurs établis et l’entrée de nouvelles marques sur le marché. Seule ombre au tableau : la hausse des prix de la RAM pourrait peser sur les marges et freiner partiellement la croissance attendue.

Apple prévoit ses lunettes connectées pour 2027

Il y a quelques jours, quelques informations ont fuité concernant la paire d’Apple. Le lancement aurait lieu en 2027 et on retrouverait une interface reposant exclusivement sur des haut-parleurs, des micros et des caméras. Les utilisateurs pourront passer des appels, activer Siri, déclencher des actions contextuelles, écouter de la musique et capturer des photos et vidéos.

Un autre élément important sera la présence d’un Siri visuel. Les utilisateurs pourront viser un objet pour en obtenir une identification et recevoir de l’aide sur des tâches quotidiennes. Apple explore aussi des fonctions avancées : lecture de texte imprimé avec conversion en données numériques (avec l’ajout automatique d’informations d’une affiche événementielle à un calendrier) ou des rappels contextuels déclenchés lorsqu’un utilisateur regarde la bonne étagère en supermarché.

Pour la navigation, Siri référencera des points de repère physiques plutôt que des instructions génériques, guidant les utilisateurs en mentionnant des bâtiments ou véhicules visibles avant un virage.