Meta a annoncé aujourd’hui trois nouvelles paires de lunettes connectées et en a profité pour parler d’Apple qui va justement se lancer sur ce terrain.

Meta est prêt à l’arrivée d’Apple

C’est Alex Himel, qui s’occupe des produits portables chez Meta, qui a évoqué le sujet auprès de Bloomberg. Il dit qu’Apple est « formidable » et ajoute : « Je pense qu’il faut prendre tout ce qu’ils font au sérieux. Ils sont doués pour le matériel et ils sont doués pour le design ».

Cela étant dit, il reproche au fabricant d’iPhone d’avoir fermé son système d’exploitation iOS, ce qui empêche les lunettes connectées de Meta de bénéficier d’une connectivité totale avec l’iPhone, contrairement à ce que permettraient les lunettes d’Apple. « Il y a un certain nombre de situations où nous ne pourrons pas forcément offrir la même qualité d’expérience utilisateur qu’avec le téléphone et je pense donc qu’ils tirent parti de cela », a déclaré le responsable.

Si l’on en croit les dernières fuites, les lunettes connectées d’Apple arriveront à la fin de 2027. Elles devraient avoir une caméra, des micros et Siri AI pour différentes fonctionnalités, dont l’intelligence visuelle. En revanche, il n’y aura pas d’écran intégré afin de concurrencer les lunettes de Meta. C’est aussi un moyen de baisser les prix. Une paire avec un écran intégré devrait voir le jour, mais dans plusieurs années.

Les nouvelles lunettes de Meta annoncées aujourd’hui sont les Adventurer, Fury et une paire conçue avec Kylie Jenner. Il y a 26 styles au total et le premier prix est de 309 euros. Les informations à leur sujet sont à retrouver sur cet article dédié.