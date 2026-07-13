Apple développe une API permettant aux accessoires tiers, comme les lunettes Ray-Ban Meta ou les casques Quest, de se jumeler automatiquement avec ses appareils. L’appairage sera similaire à celui disponible actuellement avec les AirPods et l’Apple Watch.

Une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux produits Apple

Cette capacité de jumelage automatique était jusqu’à présent exclusivement accordée aux AirPods et à l’Apple Watch, laissant les accessoires d’autres marques dans l’obligation d’un appairage manuel plus contraignant. Meta avait formulé cette demande en octobre 2025, s’appuyant sur les obligations d’interopérabilité imposées par le Digital Markets Act (DMA) en Europe. Apple a répondu le 4 février 2026 en s’engageant à développer une solution technique basée sur AccessorySetupKit et sur l’infrastructure de Proximity Pairing, déjà mise en place dans l’Union européenne depuis une décision de la Commission européenne datant de mars 2025.

Le développement de cette API doit s’achever au printemps 2027, avec un déploiement effectif attendu peu après via une mise à jour d’iOS 27.x (potentiellement iOS 27.4). Le dossier se trouve actuellement en phase 3 du processus de mise en conformité engagé par Apple auprès des autorités européennes.

Un désaccord sur le périmètre géographique

Le principal point de friction entre les deux entreprises concerne l’étendue territoriale de cette fonctionnalité. Apple limite pour l’instant son offre à l’Union européenne, conformément au cadre réglementaire qui a motivé cette évolution technique. Meta réclame au contraire un déploiement mondial et souhaite conserver le protocole Core Bluetooth plutôt que de basculer sur la solution AccessorySetupKit proposée par Apple.

Cette divergence pourrait déboucher sur une confrontation plus formelle entre les deux entreprises :

Apple n’a pas encore tranché sur une éventuelle extension de cette fonctionnalité hors du territoire européen

Meta conserve la possibilité de déclencher le mécanisme officiel de règlement des différends prévu par le DMA

L’issue des négociations entre les deux entreprises déterminera si cette interopérabilité restera cantonnée à l’Europe ou s’étendra progressivement à d’autres marchés

Ce dossier s’inscrit dans un climat de tensions plus large entre Apple et les régulateurs européens sur les questions d’interopérabilité, un sujet qui continue de façonner les relations entre les grandes plateformes technologiques et la Commission européenne.