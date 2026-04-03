Apple TV continue d’élargir le registre de ses programmes avec Widow’s Bay, une nouvelle création originale présentée comme un programme à la croisée des genres. Portée par l’excellent Matthew Rhys, la série mêle des éléments de comédie (légers les éléments) à une atmosphère étrange à la limite de l’horreur psychologique… puis de l’horreur tout court. Le décor lui-même semble avoir été choisi pour créer le malaise, soit une petite île au large de la Nouvelle-Angleterre, isolée, remplie de superstitions et apparemment hantée par des histoires que personne ne devrait avoir envie de voir devenir vraies. Créée par Katie Dippold et en partie réalisée par Hiro Murai, Widow’s Bay s’annonce comme l’une des propositions les plus singulières du printemps sur Apple TV.

Un cadre insulaire parfait pour un récit étrange

L’intrigue de la série prend place dans une ville côtière aussi pittoresque qu’inquiétante, située à une quarantaine de miles des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Sur le papier, le lieu semble presque charmant. En pratique, tout y respire l’isolement : pas de Wi-Fi, une couverture mobile défaillante, et surtout une population locale convaincue que l’île est maudite. C’est dans ce décor qu’évolue Tom Loftis, le maire de ce petit village interprété par Matthew Rhys, un maire bien décidé à relancer une communauté en perte de vitesse et à la transformer en destination touristique.

Ce projet de « renaissance » du village paraît d’abord absurde, avant de devenir miraculeusement possible : Les visiteurs commencent à revenir, la promesse d’un nouveau départ prend forme … avant que les anciennes légendes de l’île ne se réveillent à leur tour. Apple décrit sa série comme une combinaison d’horreur et de comédie centrée sur les personnages, mais si l’on se fie au premier trailer qui vient juste d’être diffusé, le spectateur ne devrait pas trop avoir l’occasion de rire à gorge déployée.

Une date de sortie très proche

La première saison comptera dix épisodes. Les trois premiers seront disponibles dès le 29 avril 2026, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 17 juin, avec au milieu une soirée un peu spéciale avec deux épisode fin mai.