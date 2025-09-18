Après un teaser déjà très prometteur, place donc au premier véritable trailer de The Last Frontier, une série thriller avec Jason CLarke en vedette (Zero Dark Thirty, La Planète des Singes). Le pitch : « La Dernière Frontière » raconte l’histoire de Frank Remnick (incarné par Jason Clarke), unique marshal des États-Unis chargé de maintenir l’ordre dans les étendues sauvages et isolées de l’Alaska. Son quotidien bascule lorsqu’un avion de transfert de prisonniers s’écrase en pleine nature, libérant des dizaines de détenus particulièrement dangereux. Alors qu’il s’efforce de protéger la petite communauté qu’il a juré de défendre, Remnick découvre que l’accident n’en est peut-être pas un, mais la première étape d’un plan savamment orchestré aux conséquences lourdes et dévastatrices. »

Outre Jason Clarke, le casting de la série comprend Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Tait Blum, Dallas Goldtooth et Alfre Woodard. La série The Last Frontier compte dix épisodes au total et fera ses débuts sur Apple TV+ le 10 octobre prochain. Deux épisodes seront diffusés au démarrage de la série, avant de poursuivre à raison d’un épisode chaque vendredi. Les amateurs de « binge waching » pourront visionner l’intégralité de The Last Frontier à partir du 5 décembre.