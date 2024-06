Présumé Innocent, la série thriller avec Jake Gyllenhaal en vedette, fait ses débuts sur Apple TV+. La série raconte l’histoire de l’adjoint au procureur Rusty Sabich, joué par Jake Gyllenhaal, qui devient le principal suspect dans une horrible affaire de meurtre. La série porte principalement sur les efforts désespérés de Rusty Sabich pour prouver qu’il est innocent alors que tout l’accuse, une situation tragique qui met aussi en péril sa propre famille. Outre Jake Gyllenhall, le casting comprend Ruth Negga, Bill Camp, O-T Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard et Kingston Rumi Southwick. A noter que le scénario de la série est tiré du roman éponyme de Scott Turow, un ouvrage classé parmi les best-sellers du New York Times. Le trailer donne en tout cas envie et rappelle un peu l’ambiance assez sombre de Defendre Jacob, une autre série Apple TV+ portant sur une affaire criminelle et un coupable désigné luttant pour sa liberté.



Les deux premiers épisodes de Présumé Innocent sont immédiatement disponibles dans Apple TV+