Apple TV+ rend disponible une nouvelle bande-annonce pour sa série thriller Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal. Elle arrive quelques semaines à peine après la précédente.

Dans cette série inspirée du roman éponyme de Scott Turow classé parmi les best-sellers du New York Times, un meurtre terrible vient secouer le bureau du procureur de Chicago quand le procureur général adjoint Rusty Sabich, joué par Jake Gyllenhaal, devient lui-même suspect. Les thèmes explorés sont l’obsession, le sexe, la politique, mais aussi le pouvoir et les limites de l’amour tandis que l’accusé se bat pour préserver son mariage et l’unité de sa famille.

Outre Jake Gyllenhall, le casting comprend Ruth Negga, Bill Camp, O-T Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard et Kingston Rumi Southwick.

Présumé innocent est une mini-série, c’est-à-dire qu’il y aura (normalement) qu’une seule saison. Apple TV+ fait savoir que le programme sera composé de huit épisodes. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 12 juin sur la plateforme de streaming. Les spectateurs découvriront ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. Le dernier sera diffusé le 24 juillet.

J.J. Abrams fait office de producteur exécutif avec sa société de production Bad Robot Productions. Anne Sewitsky est également une productrice exécutive et réalise les deux premiers épisodes. Greg Yaitanes porte aussi cette double casquette de producteur exécutif et de réalisateur pour trois épisodes.