Taron Egerton est de retour sur Apple TV+. Après l’excellent Black Bird et le film Tetris (tous deux disponibles sur Apple TV+), l’acteur américain tient de nouveau le premier rôle dans Smoke, une série thriller dans laquelle Egerton joue le rôle de Dave Gudsen, un enquêteur incendie assez mystérieux. Ce dernier doit faire équipe avec la lieutenante Michelle Calderone (Jurnee Smollett-Bell) afin d’enquêter sur une série d’incendies criminels. La recherche des pyromanes en série va alors se transformer en un étrange jeu du chat et de la souris. A noter que le scénario de la série (signé Dennis Lehane, qui est aussi le créateur de Smoke) est inspiré par des faits réels.

Outre Targon Egerton et Jurnee Smollett-Bell dans les rôles principaux, la série met également en scène Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear et John Leguizamo. Les deux premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ et les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi. Le dernier épisode sera diffusé le 15 août, et au total, la série compte 10 épisodes.