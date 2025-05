Les annonces ne s’arrêtent plus du côté d’Apple TV+. C’est donc au tour de Stick, une comédie « feel good » avec Owen Wilson en vedette, de se dévoiler via un premier trailer plutôt prometteur. « Wilson incarne Pryce Cahill, un ancien golfeur professionnel dont la carrière a été interrompue prématurément 20 ans plus tôt. Après un divorce et la perte de son emploi dans un magasin d’articles de sport de l’Indiana, Pryce mise tout son avenir sur Santi (Peter Dager), un prodige du golf de 17 ans au tempérament difficile. »



Outre Wilson et Dager, le casting comprend Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer et Timothy Olyphant, ainsi que quelques stars du golf comme Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, ou bien encore Wyndham Clark (et bien d’autres). Les commentateurs Jim Nantz et Trevor Immelman sont aussi de la partie ainsi que des figures populaires du golf comme Matt Scharff, Brad Dalke, Garrett Clark (Good Good) et l’analyste Dan Rapaport. Bref, si vous n’aimez pas le golf, ce n’est sans doute pas la série pour vous. Les deux premiers épisodes de Stick seront diffusés sur Apple TV+ à partir du 4 juin prochain.