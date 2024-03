Apple TV+ annonce une nouvelle série qui n’a pour l’instant pas de titre, mais qui mettra en scène l’acteur Owen Wilson. Il aura une double casquette, puisqu’il sera également un producteur.

La série est présentée comme étant une comédie liée au golf. Il y aura 10 épisodes. Il n’est pour l’instant pas précisé si le programme aura le droit à plusieurs saisons ou une seule. On peut imaginer que le succès (ou pas) aura un impact sur son avenir.

Avec Owen Wilson dans le rôle principal, la comédie suit Pryce Cahill, un ancien golfeur professionnel dont la carrière a été interrompue prématurément il y a 20 ans. Après avoir été licencié de son emploi dans un magasin d’articles de sport de l’Indiana et que sa femme l’a quitté, Pryce Cahill mise entièrement sur un jeune phénomène du golf âgé de 17 ans.

Jonathan Dayton et Valerie Faris vont s’occuper de la réalisation. Le duo a réalisé des épisodes de la série Anatomie d’un divorce, ainsi que les films Little Miss Sunshine et Battle of the Sexes. Il n’y a pour le moment pas d’informations sur le casting ni sur la date de sortie.

Concernant Owen Wilson, il s’agit d’une nouvelle série, puisque l’acteur a été récemment vu dans la saison 2 de Loki. Elle fait partie de l’univers cinématographique Marvel et est diffusée sur Disney+.