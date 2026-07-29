Apple pourrait signer son meilleur trimestre de juin depuis cinq ans, porté par la résistance de l’iPhone et une politique tarifaire plus mesurée que celle de nombreux concurrents. Selon les estimations de LSEG, le chiffre d’affaires du troisième trimestre fiscal, couvrant avril à juin, progresserait fortement de 15,5 % sur un an pour atteindre 108,65 milliards de dollars (un record pour la période).

L’iPhone soutient fortement les revenus d’Apple

Cette accélération prolongerait la dynamique observée lors des précédents résultats financiers d’Apple. Les revenus de l’iPhone sont attendus en hausse de 20,8 %, tandis que les livraisons auraient augmenté d’environ 3 %. La part de marché du groupe approcherait ainsi des 20 % sur le marché du smartphone, confirmant ainsi la progression de ses principales gammes d’appareils.

Apple a pour l’instant préservé les prix de l’iPhone malgré la flambée des coûts de la mémoire et du stockage. Le constructeur a toutefois augmenté les tarifs de plusieurs Mac et iPad en juin. Le Mac afficherait ainsi une croissance de 8,7 %, contre 5,2 % pour l’iPad. Le bénéfice progresserait de 18,1 %, mais la marge brute reculerait à 47,9 % (ce qui reste énorme).

La prudence d’Apple dans l’IA séduit Wall Street

Les analystes de Morgan Stanley estiment que « la demande pour les principaux produits Apple reste relativement peu sensible aux variations de prix », l’iPhone étant le produit le plus résistant de l’écosystème. Cette fidélité pourrait faciliter la hausse tarifaire déjà annoncée pour la prochaine génération d’iPhone attendue pour septembre.

La stratégie prudente d’Apple dans l’intelligence artificielle séduit également les investisseurs. L’absence de dépenses colossales dans les data centers apparaît désormais comme un avantage financier. L’action a aussi progressé de près de 25 % en 2026 et la firme a brièvement dépassé 5 000 milliards de dollars de capitalisation.

Apple aborde donc son prochain cycle produit dans la meilleure situation possible. Reste à savoir si ce niveau de croissance résistera à la prochaine hausse des prix de l’iPhone.