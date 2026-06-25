Apple a relevé les prix de nombreux produits de son catalogue, une décision inhabituelle qui a immédiatement pesé sur son cours de Bourse. Les Mac, iPad et plusieurs appareils pour la maison connectée sont concernés, alors que le groupe explique ne plus pouvoir absorber la flambée des coûts de mémoire et de stockage provoquée par l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle.

Des hausses pouvant dépasser 20 % sur certains modèles

La mise à jour de l’Apple Store américain touche notamment plusieurs configurations de MacBook et d’iPad. Le MacBook Air avec 512 Go de stockage passe ainsi de 1 099 à 1 299 dollars, tandis que le MacBook Pro équipé de 1 To grimpe de 1 699 à 1 999 dollars. L’iPad Air de 128 Go passe pour sa part de 599 à 749 dollars.

Apple a également augmenté les tarifs de l’iPad classique, de l’iPad mini, des HomePod et de l’Apple TV 4K. À ce stade, l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods échappent à cette révision. Les prix français pourraient toutefois évoluer selon les déclinaisons locales des nouveaux tarifs et les effets de change.

La mémoire, nouvelle victime de la ruée vers l’IA

Tim Cook avait prévenu quelques jours plus tôt que les augmentations étaient devenues inévitables. « Nous faisons de notre mieux pour limiter les hausses qui nous sont imposées », avait expliqué le dirigeant, évoquant une tension exceptionnelle sur l’approvisionnement en mémoire vive et en stockage.

Les fabricants de composants privilégient désormais les contrats très lucratifs liés aux centres de données et aux puces dédiées à l’IA. Cette situation réduit l’offre disponible pour l’électronique grand public et renchérit directement le coût des machines plus ambitieuses en mémoire.

Une réaction immédiate et négative des marchés

C’est peu dire que la décision d’Apple n’a pas convaincu Wall Street : l’action AAPL a perdu près de 6 % après l’annonce. Les investisseurs s’inquiètent à la fois du ralentissement potentiel des ventes et du signal envoyé par cette hausse généralisée. Pour Apple, le choix est pourtant stratégique : préserver ses marges aujourd’hui, tout en préparant des produits de demain plus exigeants en mémoire, notamment pour faire évoluer Siri et Apple Intelligence.

Reste que la firme de Cupertino était sans doute la mieux placée des géants de la tech pour encaisser la hausse des coûts de la RAM via sa marge indécente, et que le pouvoir d’achat de sa clientèle n’est pas extensible à l’infini…