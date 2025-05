Apple se préparerait à émettre des obligations d’entreprise dans le but de générer plusieurs milliards de dollars en liquidités, potentiellement pour soutenir un vaste programme de rachat d’actions de 100 milliards de dollars. Ce serait la première vente d’obligations du géant technologique depuis 2023, et l’opération devrait inclure des obligations de catégorie « investissement » émises en quatre tranches, dont une obligation à dix ans offrant un rendement environ 0,7 % supérieur aux bons du Trésor américain. L’opération serait gérée par de grandes institutions financières telles que Barclays, Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan Chase. Le montant exact qu’Apple souhaite lever n’a pas encore été précisé, mais les analystes s’attendent à une fourchette de 35 à 40 milliards de dollars d’émissions d’obligations.

La vente d’obligations est une stratégie financière courante pour les grandes entreprises comme Apple. Cette mesure permet de lever des fonds sans diluer la participation des actionnaires. Ces obligations offrent en outre aux investisseurs un rendement relativement sûr, surtout évidemment lorsque ces dernières sont émises par une entreprise bénéficiant de la solidité financière d’Apple. Apple dispose certes de 28 milliards de dollars en liquidités (et équivalents) de trésorerie au deuxième trimestre 2025, mais la firme de Cupertino pourrait se tourner vers cette méthode de financement moins coûteuse afin d’alimenter son nouveau programme de rachat d’actions.