Après deux ans à flirter avec cette barre symbolique, Apple devrait dépasser les 400 milliards de chiffre d’affaires en 2024. Counterpoint Research a fait ses petits calculs, et les résultats semblent formels : « En termes de taux de croissance, et maintenant avec l’avènement d’Apple Intelligence, le segment des services semble très prometteur. » a déclaré Tarun Pathak, le dcirecteur de Counterpoint Research. « Il est prêt à croître à un rythme beaucoup plus rapide que le matériel. Cependant, en termes de croissance absolue des revenus, le matériel reste essentiel pour faire bouger les choses, car il contribue aux trois quarts des revenus mondiaux d’Apple. Après une baisse en 2023, 2024 verra une croissance dans plusieurs catégories clés de matériel, stimulée par de nombreux lancements. Il y a aussi la promesse de l’implémentation d’Apple Intelligence dans les segments de matériel, ce qui a de nouveau suscité de l’enthousiasme et pourrait encourager les mises à niveau. »

C’est aussi cette année que l’iPhone devrait atteindre les 2000 milliards de chiffre d’affaires cumulés depuis son lancement en 2007, sachant que ce seul segment de produit avait dépassé pour la première fois les 200 milliards de de revenus annuels en 2023. Tarun Pathak estime en outre qu’Apple Intelligence devrait booster les revenus des services Apple de 10 à 15% sur les prochaines années. Bref, la pomme reste encore bien verte et sans doute pas prête à tomber de l’arbre…