La plupart des analystes financiers et des investisseurs semblent en position d’attente concernant Apple, une prudence en grande partie due à la situation d’Apple en Chine. Depuis deux trimestres en effet, le rebond de Huawei en Chine se fait nettement au détriment d’Apple, certes toujours dans le top 5 chinois mais moins fringuant qu’il y a un an. Un cabinet d’analystes reste cependant (très) optimiste concernant les perspectives de croissance d’Apple, au point de relever ces prévisions de cours AAPL pour la second fois en trois mois ! Wedbush vient ainsi de passer sa prévision de cours AAPL de 240 à 250 dollars (ce qui est réellement énorme), alors même que cette prévision était déjà passée de 230 à 240 dollars lors du lancement des iPhone 15 !

Dans une note adressée aux investisseurs, Wedbush donne la note de « Superformance » à Apple et considère le californien comme son « top investissement tech pour 2024 ». Rien de moins. « Nous pensons qu’Apple se dirige vers une forte période de vacances de fêtes au cours des prochaines semaines » avance Wedbush, « ce qui devrait se traduire par une croissance des ventes de l’iPhone 15 supérieure aux estimations de Wall Street pour le trimestre de décembre, dans la foulée d’une forte activité de mise à niveau sur les marchés américain et chinois, qui résiste malgré le bruit baissier. » Pour Wedbush, l’iPhone 15 continue de susciter une très forte demande, une prévision confortée par l’absence de toute réévaluation de la production du côté de la supply chain asiatique. Les analystes de Wedbush estiment aussi que sur l’ensemble de l’année 2024, Apple devrait écouler de 220 à 230 millions d’iPhone, ce qui serait un nouveau record pour la société.

L’optimisme de Wedbush se double d’une critique non voilée des analyses concurrentes, ces dernières s’attardant plus que de raison sur le marché chinois. De son côté Wedbush table sur un fort rebond d’Apple durant les fêtes sachant qu’environ 100 millions d’utilisateurs chinois d’iPhone seraient en passe de renouveler leur appareil. L’autre facteur qui penche du côté de Cupertino, c’est le prix moyen d’achat de l’iPhone, qui serait actuellement proche de 925 dollars, contre 825 à 850 dollars les années précédentes. Le succès de l’iPhone 15 Pro Max n’y est sans doute pas pour rien.

Concernant l’iPhone toujours, Wedbush juge que l’augmentation constante de la base installée (bien au delà désormais du milliard d’utilisateurs actifs) sécurise la situation d’Apple. Enfin, les services Apple sont repartis en forte hausse, avec une croissance à deux chiffres sur le dernier trimestre. Fort de ces multiples constats, Wedbush prévoit désormais qu’Apple sera la première société dans le monde à atteindre les 4000 milliards de capitalisation, et ce dès 2024 ! « En un mot » conclut la note « Apple se trouve dans une position de force semblable à celle du Rocher de Gibraltar à l’approche de 2024, avec le décor planté pour une renaissance de la croissance à Cupertino ».