Un jour sans fin : Apple et Amazon font de nouveau face à une procédure judiciaire au Royaume-Uni. Une action collective en opt-out réclame ainsi plus de 900 millions de livres sterling et accuse les deux géants d’avoir conclu un accord illégal pour maintenir artificiellement des prix élevés sur les produits Apple et Beats. Au cœur du dossier figure un partenariat signé en octobre 2018, partenariat qui aurait profondément modifié le prix de vente de ces produits sur la place de marché d’Amazon… mais pas seulement.

Des revendeurs indépendants progressivement évincés

Si l’on en croit en effet l’intitulé de la plainte, Amazon aurait restreint l’accès de vendeurs tiers proposant des produits Apple, tandis qu’Apple aurait accordé des conditions commerciales préférentielles à Amazon pour les ventes réalisées directement par le groupe américain. Résultat, dès le début de 2019, la majorité des revendeurs indépendants auraient disparu de la plateforme, réduisant mécaniquement les offres promotionnelles et rapprochant les prix « Amazon » du tarif public conseillé.

Des consommateurs britanniques au cœur du recours

L’action collective concerne l’ensemble des consommateurs britanniques ayant acheté des produits Apple neufs depuis octobre 2018, que ce soit sur Amazon ou via d’autres distributeurs. Le périmètre couvre le matériel Apple, les produits Beats et certains accessoires, à l’exclusion des achats réalisés dans le cadre de forfaits mobiles. Bref, ça ratisse plutôt large.

Ce dossier n’est pas une première. Des procédures similaires ont déjà émergé aux États-Unis et au Royaume-Uni, sans succès jusqu’ici (une plainte similaire a été déboutée il y a peu). Les plaignants estiment toutefois que les arguments de fond demeurent solides et méritent un nouvel examen. Si l’affaire est jugée recevable, cette dernière pourrait alors raviver le débat sur les conditions même de la concurrence dans la distribution en ligne des produits technologiques.