La bataille judiciaire opposant Apple et Amazon au cabinet Hagens Berman prend une tournure inattendue. Après l’abandon d’une action collective pour entente sur les prix, les deux géants technologiques exigent désormais plus de 2 millions de dollars en frais juridiques, accusant le cabinet d’avoir tenté de maintenir artificiellement en vie une procédure déjà vouée à l’échec.

Un procès pour fixation des prix qui tourne au fiasco

Tout remonte à 2022, lorsqu’une action collective accusait alors Apple et Amazon de collusion sur les prix de produits Apple vendus sur la plateforme Amazon dans le but d’écarter les revendeurs tiers. En septembre dernier, la juge fédérale Kymberley Evanson a mis fin à l’affaire, estimant que les avocats du cabinet Hagens Berman avaient prolongé inutilement la procédure malgré le retrait des principaux plaignants. Le cabinet aurait même tenté de remplacer ces plaignants pour maintenir la plainte active, sans en avertir la cour qui plus est.

Apple et Amazon passent à la contre-attaque

Suite à cette décision, Apple réclame 540 000 dollars et Amazon environ 1,4 million pour compenser les coûts engendrés par ce qui est qualifie de manque d’honnêteté de la part du cabinet adverse. Hagens Berman, tout en admettant que « la situation aurait pu être mieux gérée », nie toute intention de tromper la cour. Le cabinet avait déjà accepté d’éventuelles sanctions financières, mais bien inférieures aux montants exigés aujourd’hui.

C’est sans doute la première fois qu’Apple s’attaque à un cabinet d’avocats. Et dans le cas d’Hagens Berman, un cabinet qui s’était déjà illustré pour ses multiples poursuites contre la firme de Cupertino, ce dernier revers sonne comme un avertissement : ceux qui harcèlent juridiquement des colosses comme Apple ou Amazon doivent savoir que la force de frappe juridique de ces derniers est souvent plus importante que celle de n’importe quel cabinet d’avocats réputé.