Comme chaque année à la même période, Apple a décidé de la date de sa prochaine réunion des actionnaires. Un document déposé à la SEC stipule qu’en cette année 2026, ce raout important se tiendra le le mardi 24 février à 8 h 00 (heure du Pacifique). Seuls les actionnaires d’Apple inscrits au registre au 2 janvier 2026 pourront assister à la réunion, voter et soumettre des questions en se connectant au site de la réunion virtuelle d’Apple.

Et comme chaque année encore, cette réunion des actionnaires permettra de voter pour la réélection du conseil d’administration et d’autres sujets clefs comme la rémunération des dirigeants et des sujets mis sur la table par les actionnaires eux-mêmes. Petite nouveauté cette fois, les actionnaires devront aussi ratifier Ernst & Young LLP en tant que cabinet d’audit indépendant d’Apple.

Art Levinson, l’actuel président du conseil d’administration d’Apple

Apple fait une exception pour l’âge

L’autre particularité de cette année 2026 concerne l’âge de certains membres du conseil d’administration : Art Levinson, le président du « board », et Ron Sugar ont atteint ou dépassé les 75 ans, alors qu’une directive d’Apple précise clairement qu’à partir de cette limite d’âge, les membres concernés ne peuvent pas se présenter à leur propre réélection. Pas de soucis pour Apple, qui justifie déjà une exception à cette règle :

« Au cours des quatre dernières années, le Conseil a accueilli trois nouveaux membres, représentant plus d’un tiers de sa composition, et deux autres membres de longue date ont pris leur retraite. Dans le cadre des nominations pour l’assemblée annuelle de cette année, le Conseil a estimé qu’il était dans l’intérêt d’Apple et de ses actionnaires de demander à Art Levinson, président du Conseil, et à Ron Sugar, président du comité d’audit, de se représenter, et de lever pour chacun d’eux la directive selon laquelle les administrateurs ne se présentent généralement pas à la réélection après avoir atteint l’âge de 75 ans. Pour prendre cette décision, le Conseil a pris en compte plusieurs facteurs, notamment l’expérience et l’expertise importantes que le Dr Levinson et le Dr Sugar apportent au Conseil, leur connaissance approfondie des activités et des opérations de l’entreprise, ainsi que leurs contributions individuelles en tant que membres très impliqués du Conseil. Le Conseil a également pris en considération les avantages liés à la continuité des postes de direction du Conseil. »

Et hop, voilà comment en quelques phrases Apple passe de la règle pour tous à la règle d’exception. On se dit pourtant, sans doute naïvement, qu’un peu de sang frais et de jeunesse ne pourrait pas faire de mal à un Apple souvent très (trop ?) prudent et conservateur dans ses choix technologiques, mais il se pourrait aussi que la firme de Cupertino prépare ainsi la transition avec Tim Cook, ce dernier étant pressenti pour occuper la direction du board après son retrait du poste de CEO.