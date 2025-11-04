Longtemps, Apple a été dirigé par des hommes jeunes ou relativement jeunes (John Sculley était tout de même loin de ses 20 ans lorsqu’il a reprise les rênes d’Apple). Et contrairement à ce que beaucoup croient savoir, Steve Jobs n’est devenu le patron d’Apple qu’à partir de 1997 : le premier des 7 CEOs d’Apple était Michael Scott, les deux Steve cofondateurs d’Apple étant alors considérés comme trop inexpérimentés. Mais ni Scott, ni Mike Markkula, ni Sculley, ni Spinder, ni Amelio et ni bien sûr Steve Jobs n’ont dépassé la soixantaine lorsqu’ils ont dirigé la firme de Cupertino. A quelques mois près Tim Cook est le dirigeant d’Apple qui aura régné (et règne encore) le plus longtemps sur l’empire pommé.C’est aussi le dirigeant d’Apple le plus âgé.

Tim Cook fête ses 65 ans : l’heure de la succession chez Apple ?

Le 1er novembre 2025, Tim Cook, directeur général d’Apple depuis 2011, a en effet franchi la barre symbolique des 65 ans. Et forcément, ce chiffre fait naître de nombreuses spéculations concernant une possible passation de pouvoir, bien qu’Apple n’ait laissé transparaitre aucun indiece sur un possible changement de dirigeant. Les observateurs et insiders les mieux renseignés évoquent cependant une préparation discrète mais bien réelle en coulisses pour assurer une transition fluide entre Cook et l’un des cadres les plus en vue de l’organigramme.

Malgré son âge et une fortune personnelle colossale, Cook ne montre pourtant aucun signe d’une retraite proche. Lors d’une interview en 2021, Cook évoquait une éventuelle fin de mandat vers 2031. Mais pour Apple, l’anticipation de la relève est absolument essentielle : tout changement à la tête d’un géant technologique doit être orchestré avec la plus grande minutie possible.

Qui pourrait succéder à Cook ?

Parmi les noms de successeurs évoqués figure John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Apple. Agé d’une cinquantaine d’années, Ternus incarne l’équilibre entre l’expertise technique et les qualités managériales, ce qui est sans doute la raison pour laquelle les analystes le décrivent comme un « successeur logique ». D’autres profils sont également évoqués, tels que Craig Federighi ou Greg Joswiak, mais leur position semble moins avancée dans les cercles de la succession.

Enfin, depuis juillet 2025, Sabih Khan a remplacé Jeff Williams (un temps pressenti pour devenir CEO) au poste de directeur des opérations (COO) d’Apple. ce qui marque un premier signe d’évolution du premier cercle de dirigeants (CEO, COO, CFO, CTO) et renforce au passage l’hypothèse d’un renouveau progressif.

À mesure que Apple s’engage dans des défis majeurs comme l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la souveraineté technologique, le choix du futur CEO aura une importance cruciale pour définir les trajectoires futures.