Apple n’a jamais été aussi proche d’atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars. L’action AAPL a clôturé à 336,91 dollars le 27 juillet, après avoir touché un record de 339,57 dollars en séance. La valorisation du fabricant de l’iPhone oscille désormais autour de 4 950 milliards de dollars.

L’action Apple gagne plus de 22 % en un mois

Le titre a progressé d’environ 22,5 % depuis la fin du mois de juin. Pour franchir officiellement le seuil symbolique des 5 000 milliards de dollars, l’action devrait se maintenir autour de 340 dollars. Le montant exact reste toutefois difficile à établir, Apple réduisant régulièrement le nombre de titres en circulation grâce à son vaste programme de rachats d’actions.

Cette envolée intervient moins d’un an après le franchissement des 4 000 milliards de dollars. En mai 2026, l’action avait déjà dépassé pour la première fois les 300 dollars, portant alors la capitalisation à environ 4 410 milliards.

Apple reprend la première place devant Nvidia

La progression d’Apple lui permet de redevenir l’entreprise cotée la plus valorisée au monde. Le groupe repasse une nouvelle fois devant Nvidia, dont l’action a reculé d’environ 5 % dans un contexte de défiance envers les dépenses massives consacrées aux infrastructures d’intelligence artificielle.

Apple bénéficie à l’inverse de son exposition aux produits grand public, de la solidité de l’iPhone et d’une stratégie financière jugée plus prudente. Son retard apparent dans l’IA, longtemps considéré comme une faiblesse, semble momentanément rassurer certains investisseurs face aux investissements colossaux de ses concurrents.