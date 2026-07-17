Apple retrouve son statut d’entreprise la plus valorisée au monde. En séance vendredi, la capitalisation boursière du groupe a dépassé celle de Nvidia, marquant ainsi un nouveau retournement dans la course entre les deux géants technologiques. La firme de Cupertino culmine actuellement à 4910 milliards de dollars de valorisation, se rapprochant du seuil symbolique des 5 000 milliards.

Apple reprend la tête après la poussée de Nvidia

Nvidia avait profité de l’explosion de l’intelligence artificielle pour passer devant Apple et devenir l’entreprise la plus valorisée. Le fabricant de GPU reste l’un des grands gagnants de la demande en puces IA, et il a déjà franchi le cap des 5 000 milliards de dollars. Mais la baisse récente de son titre a permis à Apple de reprendre brièvement l’avantage. Les excellentes performances d’Apple Intelligence (enfin pleinement fonctionnel) ne sont sans doute pas étrangères à ce regain de forme boursière…

Ce mouvement haussier confirme aussi la solidité du parcours boursier d’Apple, déjà devenu en 2025 l’un des rares groupes à atteindre 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Malgré les inquiétudes autour de la hausse du prix des composants, notamment la RAM, les investisseurs semblent toujours miser sur la puissance de l’écosystème iPhone, des services et de l’IA intégrée aux appareils pommés.

Un record avant le passage de relais à John Ternus

Cette progression intervient aussi dans un moment particulier pour Apple : Tim Cook quittera la direction générale d’Apple à la fin de l’été, tandis que John Ternus prendra officiellement les commandes le 1er septembre 2026.

Un symbole fort pour la prochaine ère d’Apple

Franchir les 5 000 milliards de dollars serait évidemment un jalon financier historique pour Apple (jalon déjà franchi par Nvidia), et permettrait d’offrir à Ternus un premier satisfecit symbolique.