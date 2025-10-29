Bank of America a officiellement relevé son objectif de cours pour Apple (AAPL), désormais à 320 dollars, contre 270 dollars précédemment, tout en maintenant évidemment sa recommandation à « Achat ». Sachant qu’il y a environ 15,6 milliards d’actions Apple en circulation, ce niveau de cours signifie qu’Apple atteindrait à son tour, après Nvidia, les 5000 milliards de capitalisation, Cette mise à jour du cours publiée il y a quelques heures reflète une vision largement optimiste du futur d’Apple jusqu’en 2030, une vision principalement portée par les ambitions de Cupertino en intelligence artificielle et l’énorme croissance de la catégorie des services.

L’IA comme moteur principal de croissance

BoA souligne plusieurs pistes de croissance fortes, soit des lunettes « augmentées », des systèmes domotiques intelligents, des robots maison, ainsi que l’intégration de technologies d’IA directement dans les appareils — ce que la banque qualifie comme «IA embarquée». Cette approche permettrait à Apple de se distinguer en combinant matériel haut de gamme et traitement d’IA en local, ce qui lui permettrait au passage de tenir sa promesse de confidentialité. Le rapport note aussi qu’Apple Intelligence sera in fine installé « sur presque tous les appareils et services proposés », ce qui signifie que l’ensemble de l’écosystème Apple sera à terme irrigué par l’IA ou plusieurs modules d’IA.

Produits, services et effets structurants

Bank of America segmente en outre la stratégie entre matériels et abonnements. Côté produits, elle anticipe des mises à jour d’iPhone équipés d’IA, des MacBook Pro M5 ou des accessoires dotés d’apprentissage embarqué. Côté services, BoA table sur une forte progression des revenus issus d’Apple One, iCloud+ et des paliers abonnements enrichis par l’IA — déjà estimés à plus de 100 milliards de dollars de revenus pour 2025. L’objectif relevé à 320 dollars reflète ainsi non seulement une hausse des profits opérationnels à l’horizon 2030, mais aussi un contexte d’innovation et une dynamique générale qui devrait fortement profiter à Apple et à ses différentes gammes de produits.