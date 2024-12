Apple se rapproche d’un exploit : devenir la première entreprise au monde à dépasser une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars. Elle est actuellement à 3 920 milliards de dollars, avec une hausse de 38% de son action en 2024.

Bientôt un record pour Apple à la Bourse

Ce succès est largement attribué à la montée en puissance d’Apple Intelligence (les analystes et investisseurs misent beaucoup sur l’IA) et à la solidité continue des cycles de mise à niveau de l’iPhone.

Dans une note de recherche, l’analyste Daniel Ives de Wedbush a souligné qu’Apple est entrée dans une « ère dorée de croissance », dont l’intelligence artificielle serait le principal moteur. Il a révisé son objectif de prix pour l’action Apple à 325 dollars, évoquant l’intégration de l’IA dans les produits de l’entreprise. Selon lui, la stratégie IA d’Apple est encore sous-estimée par le marché et le développement de centaines d’applications dans le cadre d’Apple Intelligence devrait stimuler la croissance de la société et favoriser les mises à niveau des iPhone dans les 12 à 18 prochains mois.

Apple est également en bonne voie pour créer un nouveau flux de revenus significatif grâce à ses services, notamment via l’IA, qui générerait plusieurs milliards de dollars chaque année. Ce modèle est vu comme un catalyseur de croissance supplémentaire pour l’entreprise.

En parallèle, l’analyste Samik Chatterjee de JPMorgan a mis en avant l’expansion continue de la base des produits d’Apple, qui a dépassé les deux milliards d’unités actives dans le monde en 2023. Cette transformation vers des services et une gestion de capital optimisée, avec des rachats d’actions et des dividendes réguliers, soutiennent cette trajectoire de croissance.

Apple devance désormais ses concurrents Microsoft et Nvidia, qui, bien qu’en plein essor grâce à l’IA, restent derrière avec des valorisations respectives de 3,26 et 3,43 trillions de dollars. L’avantage stratégique d’Apple réside dans sa capacité à maîtriser à la fois le matériel et le logiciel, lui permettant de proposer une expérience utilisateur supérieure au sein de son écosystème.