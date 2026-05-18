Apple vient de franchir un seuil symbolique à Wall Street. L’action AAPL a clôturé à 300,23 dollars, soit un nouveau record historique, et ce après avoir brièvement atteint 303,20 dollars en séance. À ce niveau, la capitalisation boursière du groupe dépasse les 4 400 milliards de dollars (environ 3 760 milliards d’euros).

Des résultats solides rassurent les investisseurs

La hausse intervient après une publication financière bien meilleure que prévu. Pour rappel, Apple a annoncé 111,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires (95 milliards d’euros) pour le trimestre clos le 28 mars, avec un bénéfice par action de 2,01 dollars. Le groupe a aussi validé un nouveau programme de rachat d’actions de 100 milliards de dollars, (près de 85 milliards d’euros), et relevé son dividende trimestriel à 0,27 dollar par action.

Les services continuent de jouer un rôle central dans la perception du titre. Leur chiffre d’affaires a atteint un nouveau record, tandis qu’Apple a généré plus de 28 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnel.

La Chine et les services compensent les critiques sur Apple Intelligence

La WWDC 2026 devient le prochain rendez-vous décisif

Le rebond en Chine a également rassuré le marché. Les revenus en Grande Chine ont progressé d’environ 28 % sur un an, après plusieurs trimestres plus difficiles. Ce signal est important pour Apple, dont l’iPhone reste très exposé à la concurrence locale.

Les investisseurs semblent pour l’instant accepter le retard d’Apple dans l’IA générative, notamment autour de Siri et d’Apple Intelligence. La WWDC 2026, qui débutera le 8 juin, sera désormais scrutée comme un test majeur de crédibilité.

Ce record montre que Wall Street continue de privilégier la solidité financière d’Apple, sa base installée, ses marges et son écosystème. L’IA reste un sujet de pression, mais tant que l’iPhone, les services et la trésorerie tiennent, Apple conserve le luxe rare de pouvoir avancer moins vite que ses rivaux sur certains secteurs clefs sans perdre la confiance des marchés.