iOS 26.5, désormais disponible au téléchargement, change la place des accessoires non-Apple autour de l’iPhone en Europe. Sous la pression du Digital Markets Act (DMA), Apple ouvre plusieurs fonctions jusque-là très liées à l’Apple Watch et aux AirPods à des appareils tiers comme des écouteurs, des montres connectées ou certains téléviseurs.

Des fonctions des AirPods et Apple Watch ne sont plus exclusives

L’une des nouveautés concerne l’appairage. Des écouteurs compatibles peuvent désormais déclencher un jumelage par proximité proche de celui des AirPods, avec une connexion simplifiée en approchant l’accessoire de l’iPhone.

Les notifications évoluent elles aussi. Des accessoires tiers comme les montres connectées peuvent maintenant recevoir les notifications de l’iPhone, mais aussi permettre à l’utilisateur de les consulter et d’y réagir, alors qu’ils étaient jusqu’ici cantonnés à un affichage en lecture seule.

Autre ouverture importante, les activités en direct de l’iPhone peuvent désormais s’afficher sur un produit portable tiers, comme c’était déjà le cas dans l’écosystème Apple. Apple précise toutefois qu’un seul appareil connecté à la fois peut recevoir les notifications transférées, ce qui signifie qu’activer cette fonction sur un accessoire tiers coupe leur affichage sur l’Apple Watch.

Ces nouveautés n’arrivent pas automatiquement sur tous les produits compatibles dès aujourd’hui. Apple met à disposition les changements avec iOS 26.5, mais les fabricants doivent encore intégrer leur prise en charge dans leurs propres accessoires.

C’est pour cette raison que le déploiement réel peut prendre du temps. Les montres, écouteurs et téléviseurs tiers pourront exploiter ces nouvelles possibilités, mais leur disponibilité dépendra du rythme d’adaptation de chaque marque.

Apple testait déjà cette ouverture depuis plusieurs mois dans les bêtas avec iOS 26.3. Avec iOS 26.5, ces fonctions deviennent désormais accessibles à l’ensemble des utilisateurs de l’Union européenne concernés.

Apple encadre ce que les accessoires tiers peuvent faire

L’ouverture ne signifie pas une liberté totale. Apple a modifié son contrat développeur pour encadrer l’usage des données transférées vers ces accessoires tiers.

Les notifications relayées et les activités en direct ne pourront pas être utilisées pour la publicité, le profilage, l’entraînement de modèles ou le suivi de localisation. Les informations transmises ne pourront pas non plus être envoyées vers une autre application ou un autre appareil que l’accessoire autorisé ni être modifiées d’une manière qui en changerait matériellement le sens.

Cette extension de compatibilité reste aussi limitée à un périmètre précis. Elle ne concerne que les utilisateurs d’iPhone situés dans l’Union européenne et disposant d’un compte Apple réglé sur un pays ou une région de l’UE.

Apple applique donc ces changements tout en continuant à les critiquer publiquement. Le groupe a affirmé que le DMA l’oblige à mettre en place des modifications qu’il juge préoccupantes, susceptibles selon lui d’exposer les clients à de nouveaux risques et de perturber le fonctionnement intégré de ses produits.