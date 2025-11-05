Apple a partagé une information supplémentaire concernant la traduction en direct avec les AirPods en Europe. Ce système est disponible dans l’Union européenne avec iOS 26.2. Mais pour y arriver, Apple a préparé une API pour les développeurs.

Une API en lien la traduction en direct des AirPods

Apple a partagé quelques détails à Numerama :

Pour proposer la traduction en direct en Europe, Apple dit avoir développé une nouvelle API pour permettre aux autres applications de gérer plusieurs flux audio simultanément, comme son service. Elle permettra par exemple à des concurrents, comme Google Translate ou Duolingo, d’utiliser simultanément le micro et le haut-parleur de l’iPhone, ainsi que les micros et les écouteurs des AirPods. L’idée est de pouvoir créer un canal audio fermé, pour utiliser l’iPhone en micro et obtenir un retour dans les écouteurs. Apple précise néanmoins ne pas avoir l’assurance que la fonction satisfera la Commission européenne, mais elle l’espère.

Apple en a aussi profité pour continuer à dire tout le mal qu’elle pense du DMA et de la Commission européenne :

Nous sommes ravis de proposer bientôt la fonctionnalité Live Translation sur les AirPods dans l’Union européenne, mais nous sommes déçus d’avoir dû retarder son lancement afin d’effectuer des travaux d’ingénierie supplémentaires pour nous conformer aux règles de la Commission européenne qui exigent qu’Apple fournisse à d’autres entreprises un accès immédiat à notre technologie. Nous restons profondément préoccupés par le fait que l’interprétation agressive de ses règles par la Commission européenne mette les utilisateurs en danger et nuise à l’innovation.

iOS 26.2 est disponible maintenant en bêta pour les développeurs et la traduction en direct avec les AirPods en Europe est accessible. La version finale sortira en décembre.

Apple a également fait comprendre que la fonction de recopie d’écran de l’iPhone sur le Mac n’était toujours pas prévue en Europe. La société pointe là encore du doigt le DMA. Toujours en lien avec le DMA, Apple a annoncé retirer la synchronisation de l’histoire du Wi-Fi entre l’Apple Watch et l’iPhone.