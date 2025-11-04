Apple va retirer la synchronisation Wi-Fi entre l’iPhone et l’Apple Watch en Europe (DMA)
Dans un geste sans précédent, Apple a annoncé son intention de désactiver la synchronisation automatique du Wi-Fi entre l’iPhone et l’Apple Watch pour tous ses utilisateurs en Europe. Cette décision radicale, qui pourrait prendre effet en décembre avec la mise à jour iOS 26.2, est une réponse directe aux exigences du règlement européen sur les marchés numériques (DMA).
La fin de la synchronisation Wi-Fi entre l’iPhone et l’Apple Watch
Depuis plusieurs mois, la Commission européenne demande à Apple d’ouvrir l’accès à l’historique des connexions Wi-Fi de l’iPhone à des accessoires tiers. Une requête qu’Apple juge dangereuse pour la vie privée. La firme craint par exemple qu’un concurrent comme Meta puisse utiliser cette connexion pour connaître tous les lieux où vous vous êtes connecté et ainsi affiner son ciblage publicitaire.
Plutôt que de se plier à cette exigence, Apple a choisi une solution radicale. Le DMA impose un traitement équitable entre les produits Apple et ceux des concurrents. La marque a donc décidé de supprimer la fonction sur son propre produit. Ainsi, l’Apple Watch sera logée à la même enseigne que les accessoires tiers et Apple respectera la loi, tout en protégeant les données de ses utilisateurs.
Des conséquences minimes aujourd’hui, un précédent pour demain
Pour les utilisateurs européens, l’impact immédiat de cette mesure sera limité. Actuellement, une Apple Watch utilise les informations de l’iPhone pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi connu lorsque le téléphone n’est pas à proximité. À l’avenir, cette connexion devra se faire manuellement sur la montre. Dans la majorité des cas où la montre reste connectée à l’iPhone en Bluetooth, le changement sera imperceptible.
Pour identifier les utilisateurs concernés, Apple utilisera la géolocalisation et le pays associé au compte App Store. Plus inquiétant, cette décision pourrait n’être qu’un début. Apple a déjà prévenu que les contraintes du DMA, qui l’obligent à proposer des API à des tiers dès le lancement de ses propres nouveautés, rendaient le déploiement de nouvelles fonctionnalités très difficile dans l’Union européenne. D’autres désactivations pourraient donc suivre avec de futures mises à jour d’iOS.
« Une requête qu’Apple juge dangereuse pour la vie privée. La firme craint par exemple qu’un concurrent comme Meta puisse utiliser cette connexion pour connaître tous les lieux où vous vous êtes connecté et ainsi affiner son ciblage publicitaire. »
Ce sont les accessoires tiers qui doivent pouvoir récupérer le Wi-Fi, pas des apps.
Comme d’hab, Apple ouin ouin alors qu’en Chine ils ferment leurs bouches.
« …alors qu’en Chine ils ferment leurs bouches. » Ouai, bah ça s’appelle la dictature chinoise, et je t’invite a peser le pour et le contre entre l’europe et la chine. ;) « .
@iPhoenix42
La loi en Europe est votée, qu’ils arrêtent de ouin-ouin.
L’UE est trop gentille avec Apple.
Quel ouin ouin ? Ils appliquent la loi tout simplement sans renoncer à leurs principes essentiels.
Et moi je t’invite à t’intéresser réellement à la Chine et arrêter de regarder bfmtv et lire des journaux gratuit.Forcément qu’en lisant que des âneries ton propos ne laisse pas la place à un choix.Mais bon je m’attends pas à ce que les lecteurs de addict soient pointu quant à leur connaissance de la politique chinoise :)
Ou ils les ouvrent, justement…
Ça fait plus de 15 ans que je suis chez Apple, mais là ils commenceent vraiment les casser à tout le monde, en plus de ne pas innover, ils se permettent de tout casser
Complètement d’accord. Le DMA c’est vraiment une connerie, mais Apple n’a pas à se venger sur les utilisateurs. Nous y sommes pour rien de toutes ces contraintes qui forcent Apple à devenir Android… c’est casse bonbon tout ça
Si t’es pas content, va vivre aux États-Unis.
Si t’es pas content, faut pas accepter les conditions d’utilisations d’Apple avant d’utiliser l’appareil.
Oui ce serait bien de le faire avant l achat
Apple a raison, l’UE fait encore du zèle. Et vue l’agressivité des chinois, forcer l’ouverture de leur système une grosse connerie.
Le rapport avec la Chine?
Tiens d’ailleurs, en parlant de Chine, ça se passe comment pour Apple là-bas?
Ils râlent autant que dans l’UE?
La Chine est notre principal ennemi à long terme en cherchant à nous affaiblir avec TikTok, Shein, des voitures outrageusement subventionnées et vendues à perte. Forcer Apple à ouvrir son écosystème aux autres (sideloading, DMA) ouvre grand les portes à des softs et matériels malveillants. Il n’y a qu’à regarder Shein qui écrit quand même des cookies malgré les refus des utilisateurs, ce n’est que la partie visible.
Si shein écrit des cookies malgré la decision de l utilisateur c est qu il y a un problème dans le matériel
Va falloir que t’arrêtes de regarder BFM TV, CNews et autres saletés.
@Chris
Notre ennemie, c’est la Russie.
Pffff ….
J’admire ceux qui prennent position dans un sens ou l’autre, car perso je suis incapable de comprendre si Apple fait vraiment le forcing, si la dérive qu’ils soulèvent est réelle ou si l’Europe est trop casse bonbon… Je vois surtout la perte de fonctionnalité à venir et d’autres qui risquent de suivre et forcément, on en est encore les 1ere victimes…
Totalement d’accord avec toi ! (En plus ton pseudo me rappelle le surnom d’un pote que j’ai perdu de vue depuis 2013, c’est toi Antoine-Mathieu ? lol)
Merci, enfin un commentaire nuancé qui prend du recule sur le degré de connaissances qu’il faut avoir pour tenir un avis objectif. Trop de Jean-Michel expert au sujet du DMA (sans l’avoir lu d’ailleurs) qui déblatère leurs avis dans un sens comme dans l’autre. Comme toi, je ne sais pas, et fier de le dire.
En revanche ton commentaire pour te faire mousser t’aurai aussi du t’abstenir, vu que tu n’apportes rien à part pour faire le beau et redire la même chose.
Merci pour ton commentaire qui apporte effectivement plus au débat que le mien ;)
Moi je penses qu ils pourraient faire le forcing autrement. Comme ils s appuient sur un élément de langage de protection de l utilisateur , ils peuvent interdire toutes les applis meta si elles n appliquent pas leur sécurité
Fonction automatique l’Union européenne nous les casse sérieusement
C’est pour ça que les tentatives de refaire l’empire romain après sa dissolution n’a jamais fonctionné. La France et les allemands au sens large c’est juste pas possible pour ce genre de structure. L’Europe c’est pareil. On comprend donc pourquoi ça n’a pas fonctionné par le passé xD
D’accord avec toi, l’Europe est à l’image des ga.ch.s, elle veut tout ouvrir, tout partager, tout mettre sur un pied d’égalité… En voulant supprimer l’ADN des entreprises, faire de l’open source généralisé, pour de la soit disant « concurrence déloyale », on va se retrouver avec des passoires en terme de sécurité informatique comme l’est actuellement Android, juste pour faire plaisir à tous les anti-Apple frustrés et aigris, c’est pathétique.
Bien vu Apple, c’est l’Europe qui pourrie la vie des européens !!!
Quand Pékin parle, Apple s’incline. Quand Bruxelles parle, Apple s’indigne. Il faut croire que la défense de la “liberté d’innover” dépend du fuseau horaire.L’Europe ne demande pas la soumission, mais le respect de règles communes. Ce qu’Apple accepte sans débat en Chine, elle le conteste bruyamment en Europe. Le DMA, c’est justement pour que le pouvoir ne soit plus à sens unique.
Enfin un commentaire un minimum réfléchi mais les anti Europe sont un peu comme LFI et RN! La seule réponse à une position qui ne vient pas d’eux, les autres sont des abrutis, des freins à leur progression
Absolument pas, Apple comme tout industriel respecte la loi du pays et n’a pas d’autre choix possible. On ne voit pas au nom de quoi un industriel devrait imposer ses propres lois à un pays souverain que ce soit la Chine ou l’Europe. En agissant ainsi Apple obéit à l’Europe et applique la même règle à tous les produits tout en évitant de compromettre sa politique.
Ah bon ? Et pour l IA ? Ils vont utiliser une IA chinoise, ils n ont pas dit qu il n y aura pas d IA dans leurs futurs iPhone
Apple joue la carte de la démagogie : “Si l’Europe me régule, ce sont les utilisateurs qui paieront.” Traduction : chantage pur et simple. Le DMA, c’est la fin du pouvoir sans contrepoids.
personne n’impose à personne d’adhérer ni d’acheter Apple !
L’Europe fait suer car si l’écosystème Apple ne plaît pas ce n’est pas les téléphones Androïd qui manquent !!!
Je comprend toujours pas pourquoi trump n’a pas mis fin au dma dans les négociations EU l’été passé Tim cool a l’air bien trop faible en bras de fer, il finira par céder à tous ces conneries de l’EU
Vous devriez lire l’article sur la traduction en direct des airpods en échange d’un mois de decalage par rapport a la 26.1 on pourra l’utiliser sur l’app de son choix. Moi je dis merci l’europe, si vous aimez utilser plans d’apple, c’est votre choix mais moi depuis 15 ans pro apple , j’utilise maps ou waze heureusement qu’apple autorise d’autres applications a accéder au gps, et ne parlons pas du nfc combien de temps on a du attendre . Donc oui le DMA est contraignant et sur certains points peut etre un peu trop mais moi je suis bien content d’etre en usb-c . Essayez d’avoir une vision d’ensemble meme si sur cette fonctionnalité, je trouve ca dommage.
Stratégiquement le risque est minime. Surveiller le volume des ventes de ces 2 produits et voir si cette décision a un impacte sur ces chiffres. Si pas de baisse des ventes, dans ce cas, pourquoi s’arrêter là ? C’est le jeux de l’élastique, on tire dessus sans le casser. L’important c’est que le client achète, qu’il soit content ou pas. Enfermé dans l’écosystème, même les mécontents restent client 💰