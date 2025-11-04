Dans un geste sans précédent, Apple a annoncé son intention de désactiver la synchronisation automatique du Wi-Fi entre l’iPhone et l’Apple Watch pour tous ses utilisateurs en Europe. Cette décision radicale, qui pourrait prendre effet en décembre avec la mise à jour iOS 26.2, est une réponse directe aux exigences du règlement européen sur les marchés numériques (DMA).

La fin de la synchronisation Wi-Fi entre l’iPhone et l’Apple Watch

Depuis plusieurs mois, la Commission européenne demande à Apple d’ouvrir l’accès à l’historique des connexions Wi-Fi de l’iPhone à des accessoires tiers. Une requête qu’Apple juge dangereuse pour la vie privée. La firme craint par exemple qu’un concurrent comme Meta puisse utiliser cette connexion pour connaître tous les lieux où vous vous êtes connecté et ainsi affiner son ciblage publicitaire.

Plutôt que de se plier à cette exigence, Apple a choisi une solution radicale. Le DMA impose un traitement équitable entre les produits Apple et ceux des concurrents. La marque a donc décidé de supprimer la fonction sur son propre produit. Ainsi, l’Apple Watch sera logée à la même enseigne que les accessoires tiers et Apple respectera la loi, tout en protégeant les données de ses utilisateurs.

Des conséquences minimes aujourd’hui, un précédent pour demain

Pour les utilisateurs européens, l’impact immédiat de cette mesure sera limité. Actuellement, une Apple Watch utilise les informations de l’iPhone pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi connu lorsque le téléphone n’est pas à proximité. À l’avenir, cette connexion devra se faire manuellement sur la montre. Dans la majorité des cas où la montre reste connectée à l’iPhone en Bluetooth, le changement sera imperceptible.

Pour identifier les utilisateurs concernés, Apple utilisera la géolocalisation et le pays associé au compte App Store. Plus inquiétant, cette décision pourrait n’être qu’un début. Apple a déjà prévenu que les contraintes du DMA, qui l’obligent à proposer des API à des tiers dès le lancement de ses propres nouveautés, rendaient le déploiement de nouvelles fonctionnalités très difficile dans l’Union européenne. D’autres désactivations pourraient donc suivre avec de futures mises à jour d’iOS.