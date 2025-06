Apple a décidé de reporter le lancement de certaines fonctionnalités pour ses utilisateurs en Europe, invoquant les contraintes imposées par le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne. Cette annonce intervient alors que le fabricant d’iPhone cherche à naviguer dans un cadre réglementaire complexe.

Des fonctionnalités retardées sur iOS 26

Lors d’un atelier à Bruxelles avec des responsables européens et des développeurs, Kyle Andeer, vice-président des affaires juridiques d’Apple, a déclaré : « Nous avons déjà dû prendre la décision de retarder le lancement de produits et de fonctionnalités annoncés ce mois-ci pour nos clients européens ». Selon le Wall Street Journal, il a ajouté que l’ouverture de l’écosystème d’Apple à la concurrence, exigée par le DMA, pourrait compromettre la sécurité des utilisateurs.

Parmi les fonctionnalités affectées, l’outil « Lieux visités » de l’application Plans ne sera pas disponible en Europe lors de la sortie d’iOS 26 en septembre. Apple dit évaluer encore quelles autres fonctionnalités pourraient être concernées et travaille à des solutions pour les proposer rapidement.

Le DMA, une source de tensions

Le DMA, conçu pour limiter la domination des grandes entreprises technologiques désignées comme « gatekeepers », oblige Apple à ouvrir ses plateformes. La Commission européenne a spécifié plus tôt cette année les mesures à prendre, notamment faciliter la compatibilité des montres connectées et écouteurs tiers avec les appareils Apple, améliorer l’expérience utilisateur de ces technologies avec un iPhone et offrir un meilleur accès aux logiciels d’Apple pour les développeurs.

Apple conteste vivement l’application du DMA, estimant qu’elle dégrade la qualité de ses produits et expose les utilisateurs à des risques de confidentialité et de sécurité. Kyle Andeer a souligné que les changements imposés « créent de réels risques pour la vie privée, la sécurité et la sûreté de nos utilisateurs ». Un responsable européen présent à l’atelier a exprimé un désaccord sur l’interprétation du DMA et les risques sécuritaires évoqués.

Une adaptation complexe pour Apple

Cette situation illustre les tensions croissantes entre Apple et les régulateurs européens. Alors que l’entreprise s’efforce de se conformer au DMA, elle doit jongler avec ses priorités en matière de sécurité et d’expérience utilisateur. Les retards annoncés pourraient frustrer certains utilisateurs européens, mais Apple semble privilégier une approche prudente pour préserver l’intégrité de son écosystème.

Les prochains mois seront cruciaux. En attendant, les utilisateurs européens vont devoir patienter pour accéder à certaines nouveautés d’iOS 26.