Pour certains analystes la messe était dite : Nvidia laisserait tout le monde sur place à la bourse, la croissance soutenue du fabricant de GPU laissant entrevoir une sur-domination du secteur des puces pour l’IA. Finalement, Apple est semble t-il beaucoup plus coriace que prévu : AAPL a atteint 243,04 dollars à la clôture, un plus haut historique qui avait même été dépassé quelques heures plus tôt (244,54 dollars, record intrajournalier).

Ce sursaut permet à la capitalisation d’Apple d’atteindre 3674 milliards de dollars, soit un poil devant les 3553 milliards de dollars de Nvidia, et assez nettement au dessus des 3291 milliards de Microsoft. Il faut dire que les chiffres de ventes d’iPhone restent excellents, Apple étant même positionné pas très loin de la première place du secteur mobile, toujours occupée par Samsung. Alors certes, l’iPhone n’a toujours pas de successeur, mais cette persistance des ventes laisse encore un peu de temps à Apple pour peaufiner l’aprés-iPhone. Outre les bonnes ventes des produits marqués d’une pomme, Apple affiche aussi des résultats financiers exceptionnels, la moyenne des 100 milliards de CA trimestriels n’étant plus très loin (95 milliards de dollars sur le dernier trimestre).