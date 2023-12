L’optimisme de l’analyste Daniel Ives de Wedbush a t-il déjà dopé les investisseurs ? Toujours est-il qu’AAPL a atteint un nouveau sommet il y a quelques heures à peine, l’action Apple clôturant à 197,96 dollars. C’est bien sûr un nouveau record, et cela permet au passage à la capitalisation d’Apple de repasser au dessus de la barre des 3000 milliards de dollars. Pour rappel, Ives estime que les 4000 milliards de capitalisation seront franchis dans le courant de l’année 2024, avec une action AAPL valorisée entre 240 et 250 dollars l’action. Apple est décidément un véritable monstre boursier, que même le très flinguant Microsoft peine à rattraper.

On note aussi que sur la seule année 2023, la capitalisation d’Apple a engrangé 1000 milliards de dollars supplémentaires, une santé boursière éclatante en grande partie portée par la résilience d’Apple dans un contexte de crise mais aussi par le lancement de nouveaux produits et services (dont l’Apple Vision Pro), des nouveautés qui devraient permettre à la société de rester en croissance continue et sans doute atteindre rapidement les 400 milliards de chiffres d’affaires annuel.