C’est (re)fait : la capitalisation boursière d’Apple a clôturé hier à un peu plus de 3 000 milliards de dollars, ce qui n’était plus arrivé depuis le mois d’août de cette année. Durant ce mardi 5 décembre, l’action AAPL a grimpé de 2 %, à 193,42 dollars l’action, permettant à la capitalisation d’Apple de franchir à nouveau les 3000 milliards de dollars. Pour rappel, la capitalisation d’Apple avait officiellement dépassé la barre des 3 000 milliards pour la première fois au mois de juin dernier, (en fait, les 3 000 milliards de dollars avaient déjà été atteint en décembre 2022 lors des échanges intrajournaliers). AAPL a atteint son plus haut historique le 31 juillet et Apple reste la société américaine cotée en bourse la mieux cotée, même si la concurrence se démène (surtout Microsoft, qui attire les investisseurs et boursicoteurs en masse depuis l’annonce de son rapprochement avec OpenAI).

Malgré des ventes d’iPad et de Mac en baisse, malgré le contexte économique international, malgré encore le ralentissement en Chine, Apple reste donc une valeur sûre : AAPL a progressé de 48% depuis le début de l’année. Atteindre les 4000 milliards de dollars semble en revanche impossible en l’état du marché, mais après tout, il se disait déjà qu’Apple aurait du mal à passer de 2000 à 3000 milliards de capitalisation, alors…