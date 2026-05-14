L’iPhone 17 Pro arrive en tête d’un comparatif de 33 smartphones consacré à la vitesse de recharge. Cette première place repose sur la moyenne des performances en filaire et en sans fil, un terrain où Apple prend un avantage net, même si Samsung reste devant sur la charge filaire seule.

Le classement retient un cas d’usage concret : partir d’un téléphone avec au maximum 10 % de batterie, puis mesurer le gain obtenu après 30 minutes de recharge. CNET a ensuite fusionné les résultats filaires et sans fil dans un score unique pour dégager le modèle le plus rapide au quotidien.

C’est sur cette base que l’iPhone 17 Pro s’impose. Le modèle d’Apple ne rafle pas tout, mais il se montre suffisamment fort dans les deux catégories pour finir devant l’ensemble du panel. L’écart se creuse surtout en charge sans fil. Apple place quatre iPhone dans les cinq premières positions.

Les cinq meilleurs résultats en charge sans fil sont les suivants :

iPhone 17 Pro avec 55 % récupérés en 30 minutes

iPhone 17 Pro Max avec 53 %

iPhone 17 avec 49 %

iPhone Air avec 47 %

Samsung Galaxy S26 Ultra avec 39 %

Samsung garde la charge filaire, Apple prend le classement global

Sur la recharge filaire, Samsung conserve l’avantage. Le Galaxy S26 Ultra est le téléphone le plus rapide dans cette catégorie avec 76 % de batterie récupérés en 30 minutes. Derrière lui, on retrouve :

Galaxy S26 Ultra avec 76%

iPhone 17 Pro avec 74%

Moto G Stylus (2025) avec 74%

OnePlus 15 avec 72%

iPhone 17, iPhone 17 Pro Max et Galaxy S25 FE avec 69%

Cette répartition montre que Samsung gagne la recharge en filaire, mais Apple compense avec une forte régularité et surtout une domination bien plus nette en charge sans fil.

CNET avance une explication possible à cet écart. Le système MagSafe maintient un alignement plus précis entre le smartphone et les bobines de charge, ce qui préserve un avantage pratique pour Apple, même si des fabricants de smartphones Android exploitent la même base technologique sous l’appellation Qi2.2.