Maintenant que les iPhone 17 sont disponibles, de plus en plus de tests d’autonomie voient le jour et c’est l’occasion de constater que l’iPhone 17 Pro Max bat largement le Galaxy S25 Ultra de Samsung. Lui-même est équipé d’une grosse batterie.

L’iPhone 17 Pro Max est devant les autres pour l’autonomie

Le YouTubeur Mrwhosetheboss a réalisé un test d’autonomie comprenant les iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et Galaxy S25 Ultra. Le test consiste à utiliser plusieurs différents types d’applications. On retrouve l’usage de TikTok, Slack, Instagram, X (ex-Twitter), Pokémon Trading Card Game Pocket, Appareil photo (enregistrement de vidéos en 4K à 60 images par seconde), Spotify, Dictaphone et 1 2 3 4 Player Games.

Avant de donner les résultats, il y a un élément important à prendre en compte cette année. Apple propose une batterie un peu plus grosse dans les pays où les iPhone 17 sont uniquement disponibles en eSIM. Cela concerne les États-Unis, le Canada et d’autres régions (la liste complète est à retrouver ici). En Europe, nous avons toujours le tiroir pour la carte SIM physique. Par conséquent, la batterie est un peu plus petite. Le test ici concerne justement les modèles avec le tiroir à carte SIM.

Voici donc le résultat du test d’autonomie, ainsi que la capacité de la batterie :

iPhone Air : 7 heures et 18 minutes (3 149 mAh

iPhone 16 : 9 heures et 51 minutes (3 561 mAh)

iPhone 17 : 10 heures et 28 minutes (3 692 mAh)

iPhone 17 Pro : 10 heures et 48 minutes (4 252 mAh)

Galaxy S25 Ultra : 11 heures et 58 minutes (5 000 mAh)

iPhone 16 Pro Max : 12 heures et 15 minutes (4 685 mAh)

iPhone 17 Pro Max : 13 heures (5 088 mAh)

La différence entre l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Edge n’est donc pas négligeable, avec le téléphone d’Apple qui arrive à tenir 1 heure et 2 minutes en plus.

Un gain également pour les autres modèles

Officiellement, Apple dit que l’iPhone 17 Pro Max tient 37 heures. Mais il s’agit uniquement de la lecture vidéo. Le test du jour est beaucoup plus représentatif, étant donné un usage varié.

En Chine, Geekerman a réalisé sa propre comparaison avec un test qui diffère à quelques niveaux. Ici, l’iPhone 17 Pro Max obtient deux heures d’autonomie supplémentaire que son prédécesseur. L’iPhone 17 s’en sort également très bien par rapport à l’iPhone avec 1 heure et 40 minutes en plus.