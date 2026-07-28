En seulement huit ans, la capitalisation boursière d’Apple a quintuplé, passant de 1 000 milliards de dollars en 2018 à 5 000 milliards de dollars aujourd’hui. Ce nouveau seuil fait d’Apple la deuxième entreprise de l’histoire à franchir cette barre, quelques mois après Nvidia.

5 000 milliards de dollars de valorisation pour Apple

Nvidia avait ouvert la voie le 29 octobre 2025, porté par une demande explosive de processeurs graphiques liée à l’essor de l’intelligence artificielle générative. Apple rejoint donc un club encore très restreint, dans une course aux valorisations record largement dominée ces dernières années par les géants liés à l’IA.

BREAKING! Apple (briefly) surpasses $5 trillion in market value for the first time. pic.twitter.com/IJi2FlJBUS — Ed Ludlow (@EdLudlow) July 28, 2026

Le parcours boursier d’Apple vers ces 5 000 milliards de dollars s’est construit par étapes régulières. Le groupe avait été la première entreprise cotée à atteindre 1 000 milliards de dollars, le 2 août 2018, avant de franchir les 2 000 milliards le 19 août 2020, puis les 3 000 milliards en janvier 2022. Le cap des 4 000 milliards de dollars a été atteint le 28 octobre 2025, faisant d’Apple la troisième entreprise à ce niveau, après Nvidia et Microsoft, qui avaient tous deux dépassé ce seuil en juillet 2025.

Plus un symbole qu’autre chose

Cette capitalisation record reste avant tout un symbole, calculé en multipliant le prix de l’action par le nombre total de titres en circulation, un chiffre qui varie aussi selon les programmes de rachat d’actions menés par l’entreprise. Plusieurs éléments permettent de resituer ce record dans son contexte :

Nvidia reste la seule entreprise à avoir dépassé Apple dans cette course aux 5 000 milliards de dollars

La demande en GPU liée à l’intelligence artificielle explique en grande partie l’avance prise par Nvidia sur ses concurrents

Microsoft avait rejoint Nvidia dans le club des 4 000 milliards dès juillet 2025, avant qu’Apple ne les suive en octobre

Les prochains résultats trimestriels d’Apple, attendus le 30 juillet, seront scrutés pour confirmer la solidité de cette valorisation

Tout cela intervient dans un climat d’attente particulier, à quelques jours de la publication des comptes trimestriels du groupe, ce qui pourrait soit conforter cette dynamique boursière, soit tempérer l’enthousiasme des marchés autour de ce nouveau record.