Apple propose aujourd’hui une révision de la bêta 3 d’iPadOS 27 sur iPad et de macOS 27 sur Mac. Cela intervient une semaine après la bêta 3 d’origine. Rien ne change pour les autres appareils, comme l’iPhone.

Nouvelle bêta 3 pour iPadOS 27 et macOS 27

La bêta 3 d’origine pour iPadOS 27 avait pour numéro de build 24A5380h. La révision disponible aujourd’hui est numérotée 26A5378n. Du côté du Mac et de macOS 27, la version d’origine avait pour numéro de build 26A5378j, là où la révision d’aujourd’hui est numérotée 26A5378n.

Comme nous pouvons le voir, il y a une modification de la dernière lettre. Pourquoi ce choix ? Apple ne dit rien sur le sujet. Mais étant donné qu’Apple a proposé il y a quelques minutes la bêta publique d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, on peut imaginer qu’il y a eu une légère modification au niveau de la version pour les développeurs afin de réellement concorder avec la bêta publique.

Si votre iPad est configuré pour recevoir les bêtas de développeurs pour iPadOS 27, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la révision de la bêta 3 d’iPadOS 27. Si vous avez un iPhone, vous restez avec la bêta 3 d’iOS 27 datant de la semaine dernière (la version 24A5380h). La bêta 4 devrait logiquement arriver la semaine prochaine.