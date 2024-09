Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Shazam avec le support de « Musique tactile », une fonction d’accessibilité qui a fait ses débuts avec iOS 18.

Lorsque « Musique tactile » est activée, le Taptic Engine de l’iPhone envoie des pressions, des textures et des vibrations subtiles en accord avec la musique. Apple dit que c’est un système qui concerne l’ensemble des utilisateurs, y compris les personnes sourdes et malentendantes. C’est compatible avec Apple Music, Apple Music Classical et maintenant Shazam. D’autres applications tierces pourront se mettre à jour pour la supporter.

La fonction « Musique tactile » est disponible à partir de l’iPhone 12 sur iOS 18. Cela s’active depuis Réglages > Accessibilité > Musique tactile. Vous pouvez appuyer sur « Lire l’échantillon » pour comprendre comment cela fonctionne. Votre iPhone va vibrer au rythme du son qui est joué. Aussi, il existe un réglage pour l’activer rapidement depuis le centre de contrôle.

Il y a un élément à prendre en compte : Apple fait savoir que l’iPhone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire lorsque vous souhaitez utiliser « Musique tactile », que ce soit avec Apple Music ou Shazam. Il est possible que le système télécharge un profil sonore à chaque fois, d’où la nécessité d’avoir une connexion Internet.

Apple a racheté Shazam en décembre 2017 pour 400 millions de dollars. Il a fallu attendre septembre 2018 pour que la transaction soit réellement validée. Les utilisateurs de produits Apple ont depuis eu une meilleure intégration avec cet outil qui permet de connaître le titre d’une musique juste en l’écoutant quelques secondes. Il y a notamment un bouton dédié au niveau du centre de contrôle sur iOS, ainsi qu’un accès via Siri sur iPhone, iPad et Mac.

Shazam est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.