Apple propose au téléchargement une nouvelle application iMessage sur l’App Store, il s’agit de Sneaky Sasquatch Sticker Pack. C’est en lien avec son jeu Sneaky Sasquatch.

Un pack d’autocollants iMessage par Apple

L’application Sneaky Sasquatch Sticker Pack est un pack d’autocollants à utiliser au niveau d’iMessage. Il y a plus de 50 autocollants au total en lien avec Sneaky Sasquatch. Vous pouvez les envoyer à contacts lors d’une discussion sur iMessage.

Naturellement, certains pourraient se dire : « depuis quand Apple a-t-il son propre jeu ? ». C’est une question légitime. En réalité, Sneaky Sasquatch est devenu une propriété d’Apple après le rachat du studio RAC7 en mai. C’est lui qui l’a développé et a proposé le titre sur Apple Arcade. Mais RAC7 ayant maintenant rejoint les équipes d’Apple, tout ce qu’il propose appartient au fabricant d’iPhone. C’est comme Shazam qui est une application Apple depuis son acquisition il y a plusieurs années maintenant.

Il est vrai que les applications iMessage sont peu populaires, tout particulièrement de nos jours. Mais Apple juge malgré tout intéressant de sortir un pack d’autocollants en 2025.

Sneaky Sasquatch Sticker Pack est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Quant au jeu Sneaky Sasquatch, il faut un abonnement à Apple Arcade pour pouvoir y jouer. Le service coûte 6,99 €/mois et donne accès à plus de 200 jeux sans publicité ni achat intégré.