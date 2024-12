Après les App Store Awards, Apple dévoile la liste des applications et jeux qui ont été les plus téléchargés sur iPhone et iPad tout au long de 2024. Il y a également Apple Arcade dans le lot. Les classements sont proposés pour 30 pays.

Applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store en France en 2024

Threads

Temu

ChatGPT

Google

TikTok

WhatsApp

Google Chrome

Google Maps

Shein

Instagram

CapCut

Gmail

YouTube

Snapchat

Telegram

France Identité

Ten Ten

Waze

Facebook

Spotify

Applications payantes les plus téléchargées sur l’App Store en France en 2024

Forest – Restez concentré

WeatherPro

Procreate Pocket

PeakFinder

AnkiMobile Flashcards

Fiches IDE

Blitze.de PRO

Shadowrocket

AutoSleep. Tracker de sommeil

WorkOutDoors

Baby Phone 3G

Fongo World Edition

Monash FODMAP Diet

WikiFarms Australia

Threema. Messagerie sécurisée

iReal Pro

NightCap Camera

القاعدة النورانية

Jeux gratuits les plus téléchargés sur l’App Store en France en 2024

QSWatermelon : Monkey Land

Brawl Stars

Squad Busters

MONOPOLY GO!

Roblox

Block Blast!

Subway Surfers

Last War:Survival

Outlets Rush

Royal Match

Whiteout Survival

Jeux sans Wifi : sans conexion

My Perfect Hotel

Pizza Ready

FDJ Officiel: Jeux, Résultats

Township

Call of Duty: Warzone™ Mobile

Insight – Jeu entre amis

Undercover : Jeu d’ambiance

Magic Tiles 3: Piano Game

Jeux payants les plus téléchargés sur l’App Store en France en 2024

Minecraft

Plague Inc.

Geometry Dash

MONOPOLY

Incredibox

Devineuf: Jeu QUIZ de société

Pou

The Past Within

Earn to Die 2

Rovio Classics: Angry Birds

Grand Theft Auto: San Andreas

Balatro

RFS – Real Flight Simulator

Airplane Pilot & Flying Sim

Five Nights at Freddy’s

Coffee Inc 2

Stardew Valley

60 Seconds! Atomic Adventure

Farming Simulator 23

Store Manager Simulator 3D

Purple Place – Classic Games

Jeux Apple Arcade les plus téléchargés en France en 2024

Snake.io+

NBA 2K24 Arcade Edition

Football Manager 2024 Touch

Hello Kitty Island Adventure

Disney Dreamlight Valley

Sonic Dream Team

Cooking Mama: Cuisine!

Getting Over It+

Angry Birds Reloaded

Fruit Ninja Classic+

Turmoil+

Jetpack Joyride 2

Solitaire by MobilityWare+

Asphalt 8: Airborne+

Hill Climb Racing+

Rayman Mini

Sneaky Sasquatch

Mini Motorways

Outlanders 2

Tamagotchi Adventure Kingdom

« L’App Store est l’endroit le plus sûr et le meilleur pour découvrir et télécharger des applications et des jeux, grâce à l’intégration d’outils et de technologies de pointe et à la curation humaine experte menée par les équipes qui examinent les applications et s’occupent de la rédaction », déclare Apple. « Dans le cadre de cette expérience de découverte fiable, les éditeurs de l’App Store du monde entier recommandent chaque année des dizaines de milliers d’applications dans les onglets Aujourd’hui, Applications et Jeux pour aider les utilisateurs à découvrir les meilleures applications, jeux, événements intégrés aux applications, histoires originales, interviews approfondies, collections, et bien plus encore ».