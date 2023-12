Apple partage aujourd’hui la liste des applications et jeux qui ont connu le plus de téléchargements sur l’App Store. Plusieurs catégories sont disponibles. Apple Arcade est aussi de la partie.

Apple indique :

L’App Store est la place de marché d’applications la plus sûre et la plus dynamique au monde, recommandant les meilleures applications et les meilleurs jeux à ses plus de 650 millions de visiteurs hebdomadaires. Les onglets Aujourd’hui, Applications et Jeux, dont le contenu a été soigneusement sélectionné par l’équipe internationale de rédacteurs de l’App Store, restent une destination quotidienne pour les utilisateurs, qui peuvent y découvrir des événements dans l’application, des histoires originales, des interviews approfondies, des conseils et des collections dans des sections faciles à parcourir, ainsi que du contenu personnalisé en fonction de leurs centres d’intérêt.