Apple présente les lauréats pour des App Store Awards 2023. C’est ainsi l’occasion de découvrir quels sont les meilleurs jeux et applications de l’année selon Apple. Pour rappel, les finalistes avaient été annoncés il y a quelques jours.

Voici le détail :

Apple partage par ailleurs la liste des cinq lauréats de la catégorie « impact culturel » :

Apple souligne que la tendance cette année a été l’intelligence artificielle générative. Ce n’est pas pour autant qu’une application comme ChatGPT est considérée comme la meilleure app de 2023 aux yeux d’Apple.

Tim Cook, patron d’Apple, déclare :

Voir la façon dont les développeurs continuent de créer des applications et des jeux incroyables qui redéfinissent le monde qui nous entoure est une véritable source d’inspiration. Les lauréats de cette année démontrent le potentiel illimité dont bénéficient les développeurs pour donner vie à leurs visions et pour créer des applications et des jeux qui soient remarquablement ingénieux, d’une qualité exceptionnelle et au service d’un objectif.