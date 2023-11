Apple lève aujourd’hui le voile sur les finalistes des App Store Awards 2023. L’équipe éditoriale de l’App Store a sélectionné près de 40 applications et développeurs pour mettre en avant leur travail.

Phil Schiller, qui a le titre d’Apple Fellow, déclare :

Nous sommes impressionnés par ce qu’ont réussi à faire les finalistes des App Store Awards, qui aident les utilisateurs partout dans le monde à explorer leurs centres d’intérêt, qu’il s’agisse du dessin, du design, du montage vidéo, de l’éducation, de la musique, de l’organisation du temps, de l’exercice physique, de la randonnée, du jeu vidéo et bien plus. Nos finalistes sont tous extrêmement talentueux et ont fourni des efforts considérables pour créer ces applications et ces jeux sensationnels. Leurs réussites nous inspirent, et nous sommes impatients d’annoncer les lauréats d’ici la fin du mois.