Apple a suspendu la bêta d’iOS 18.4 au niveau de certains iPhone et iPad, et a fait de même pour la bêta de watchOS 11.4 en ce qui concerne certaines Apple Watch. Cela intervient presque deux jours après leur disponibilité pour les développeurs.

Retrait de la bêta d’iOS 18.4 pour certains iPhone et iPad

Vendredi, Apple a proposé les deux versions aux développeurs, avec notamment Apple Intelligence sur iPhone et iPad. Mais la bêta n’est actuellement plus signée pour les modèles suivants :

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro Max

iPad 8 (cellulaire)

iPad Air 4 (Wi-Fi)

iPad Air 4 (cellulaire)

iPad Air M2 (11 pouces, cellulaire)

iPad Air M2 (13 pouces, cellulaire)

Le fait que la mise à jour ne soit plus signée au niveau des serveurs d’Apple signifie qu’il n’est tout simplement plus possible de l’installer. En effet, une vérification est effectuée au moment de l’installation avec une requête sur les serveurs d’Apple. Si une version est signée, alors l’installation est possible. Si ce n’est pas le cas, l’installation n’est pas possible.

Il y a visiblement des problèmes gênants avec la bêta d’iOS 18.4 sur les iPhone et iPad listés ci-dessus, mais il n’y a pas d’informations plus précises pour le moment.

Même situation avec watchOS 11.4

Apple a également cessé de signer la bêta de watchOS 11.4 pour les Apple Watch suivantes :

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm)

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm)

Apple Watch Series 6 (GPS + cellulaire, 40 mm)

Apple Watch Series 6 (GPS + cellulaire, 44 mm)

Le retrait semble avoir une explication pour le coup. On peut citer trois témoignages d’utilisateurs sur Reddit. Le premier indique que l’installation de la bêta de watchOS 11.4 a bloqué son Apple Watch Series 6, il ne peut plus rien faire avec. Deux autres personnes disent avoir le même problème avec un redémarrage en boucle de la montre, avec le premier des deux qui a aussi une Apple Watch Series 6 et le second qui ne précise pas le modèle.