Que se passe-t-il en ce moment chez Apple avec les mises à jour qui bloquent les appareils ? L’histoire se répète pour la troisième fois. Cela concerne ici la bêta 3 de watchOS 11.1 et l’Apple Watch.

Apple a proposé la bêta 3 de watchOS 11.1 il y a deux jours pour les développeurs. Il se trouve que plusieurs personnes l’ont installée et rapportent avoir leur Apple Watch qui est maintenant bloquée.

« Ma montre ne synchronise pas les messages et se bloque après la mise à jour », indique un utilisateur. Un autre confirme avoir le même problème avec son Apple Watch Series 7. Une autre personne ajoute :

Elle se bloque complètement à chaque démarrage. Je maintiens le bouton latéral et la couronne pour la redémarrer, elle redémarre et même pas une minute plus tard, elle est complètement bloquée. L’heure ne se met pas à jour, rien. C’est arrivé au moment où quelqu’un m’a envoyé un message et c’est sans arrêt depuis. Elle est actuellement bloquée pour la 7e fois et cela vient de commencer il y a 15 minutes.

L’application Messages ne répond pas non plus. Elle continue à se charger jusqu’à ce qu’elle se bloque.