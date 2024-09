Apple ne permet plus aux utilisateurs avec un iPad Pro M4 d’installer iPadOS 18, la mise à jour sortie hier. Cela fait suite à plusieurs témoignages d’utilisateurs évoquant un blocage complet de la tablette après l’installation.

Apple a cessé de signer iPadOS 18 pour l’iPad Pro M4 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur la tablette, même pour ceux qui ont téléchargé séparément le firmware. En effet, les serveurs d’Apple ne valideront pas l’installation. Pour les autres, le fait de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle n’affiche plus iPadOS 18.

Plusieurs témoignages d’utilisateurs sur Reddit font état que leur iPad Pro M4 s’est complètement bloqué après l’installation d’iPadOS 18 hier. La tablette refuse de s’allumer et d’être fonctionnelle, qu’importe la manipulation effectuée. La seule solution est de se tourner vers Apple pour obtenir un remplacement complet de l’appareil.

Un élément surprenant est que tous les propriétaires d’un iPad Pro M4 n’ont pas fait face à ce blocage après l’installation d’iPadOS 18. En effet, plusieurs personnes disent que tout s’est bien passé.

Apple n’a pas encore réagi publiquement sur cette affaire. Il est donc difficile de savoir si cela concerne beaucoup de personnes ou seulement une poignée. Qu’importe le nombre, le fabricant a jugé utile de retirer iPadOS 18 pour l’iPad Pro M4. Rien ne change pour les autres tablettes, la mise à jour est toujours disponible. Idem pour iOS 18 sur les iPhone.